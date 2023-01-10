Covid aşıları depolarda bekliyor

Güney Kıbrıs'ta Sağlık Bakanlığının depolarında 60 binden fazla Covid-19 aşısının bulunduğu, aşıların çoğunun son kullanım tarihinin ise Haziran ayı olduğu bildirildi.

Haravgi ve diğer gazetelere göre, konuya ilişkin sorular üzerine Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas ellerinde 60 bin 270 adet Korana virüs aşısı olduğunu söyledi.

Hacipandelas, bu aşıların haricinde ellerinde ayrıca, takviye doz olarak virüsün farklı varyasyonları için üretilen 4 bin 800 adet aşı daha bulunduğunu belirtti.

Aşıların çoğunun son kullanım tarihinin ise Haziran 2023 olduğu vurgulandı.

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10/01/2023 11:15