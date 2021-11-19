Covid aşısı 6 aya düşecek

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19/11/2021

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Covid aşısı 6 aya düşecek

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, gelecek yılın başlarında, ülkedeki 6 aylık ile beş arasındaki çocukların aşılanmaya başlanabileceğini söyledi.

Insider'a konuşan Fauci, "Umarım oldukça kısa bir süre içinde, muhtemelen 2022’nin ilk çeyreğinde aşılar 6 aylık ile 5 yaş arasındaki çocuklarda uygulanabilir. Ancak, bunu garanti edemem, önce klinik deneylerin sonuçlanması gerekli” dedi.

PFIZER/BIONTECH YARIŞI ÖNDE GÖSTERİYOR

Bununla birlikte, Pfizer/BioNTech , bebekleri ve küçük çocukları aşılama yarışında öncü görünüyor, çünkü pediatrik aşı denemeleri halihazırda devam ediyor.

19/11/2021 13:57
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TAGS: Covid aşısı, dünya, haber
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