Covid aşısı 6 aya düşecek

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, gelecek yılın başlarında, ülkedeki 6 aylık ile beş arasındaki çocukların aşılanmaya başlanabileceğini söyledi.



Insider'a konuşan Fauci, "Umarım oldukça kısa bir süre içinde, muhtemelen 2022’nin ilk çeyreğinde aşılar 6 aylık ile 5 yaş arasındaki çocuklarda uygulanabilir. Ancak, bunu garanti edemem, önce klinik deneylerin sonuçlanması gerekli” dedi.

PFIZER/BIONTECH YARIŞI ÖNDE GÖSTERİYOR



Bununla birlikte, Pfizer/BioNTech , bebekleri ve küçük çocukları aşılama yarışında öncü görünüyor, çünkü pediatrik aşı denemeleri halihazırda devam ediyor.

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19/11/2021 13:57