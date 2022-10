Covid hastalarının tedavisiyle ilgilenen doktorlara ihtar!

“Journal of the American College of Cardiology” dergisinde 12.10.2022 tarihinde yayınlanan “Cardiovascular Drug Interactions With Nirmatrelvir/Ritonavir in Patients With COVID-19” isimli makalede Covid hastalarının tedavisiyle ilgilenen doktorlara bir ihtar geldi. Nirmatrelvir/Ritonavir, Covid tedavisinde faydalı bir ilaç ama hastaların kullandığı başka ilaçlarla ilişkiye geçebildiği için ölümlere neden olabiliyor.

Bu Covid ilacının kullanılabilmesi için hastaların kullandığı ilaçların bilinmesi ve gerekirse değiştirilmesi gerekebilir.

Bu habere tepkiniz:



14/10/2022 18:39