Covid hastalarının tedavisiyle ilgilenen doktorlara ihtar!

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14/10/2022

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Covid hastalarının tedavisiyle ilgilenen doktorlara ihtar!

“Journal of the American College of Cardiology” dergisinde 12.10.2022 tarihinde yayınlanan “Cardiovascular Drug Interactions With Nirmatrelvir/Ritonavir in Patients With COVID-19” isimli makalede Covid hastalarının tedavisiyle ilgilenen doktorlara bir ihtar geldi. Nirmatrelvir/Ritonavir, Covid tedavisinde faydalı bir ilaç ama hastaların kullandığı başka ilaçlarla ilişkiye geçebildiği için ölümlere neden olabiliyor.

Bu Covid ilacının kullanılabilmesi için hastaların kullandığı ilaçların bilinmesi ve gerekirse değiştirilmesi gerekebilir.

 

14/10/2022 18:39
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TAGS: Covid hastalarının tedavisiyle ilgilenen doktorlara ihtar!
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