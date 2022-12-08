Covid, kanseri iyileştirebilir mi?

Dünyada milyonlarca insanın ölmesine neden olan Covid bu defa başka ölümcül bir hastalığın çaresi olarak görülüyor. Laboratuvar çalışmaları, Virüsteki bir proteinin, tedavisi zor akciğer tümörlerini öldürdüğünü ortaya çıkardı.

Neredeyse iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan altı milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19, bu defa başka bir hastalık için umut oluyor. Pandemi döneminde de kanser ile etkileşimi dikkat çeken virüsle ilgili yapılan son çalışmalar bilim insanlarını hem şaşırttı hem de hastalığın tedavisi için umut oldu.

Laboratuvar çalışmalarında, Covid’de bulunan proteinin modifiye edilmiş bir versiyonunun, tedaviye dirençli ve ölümcül akciğer kanseri tümörlerini öldürdüğü görüldü.

Protein, insanları enfekte eden özelliğiyle salgın döneminde virüsün en korkutucu özelliğiyken aynı zamanda akciğer kanseri hücrelerini de enfekte ederek yok etmesiyle dikkat çekti.

AKCİĞER KANSERİYKEN İYİLEŞTİLER

Chicago’daki Rush Tıp Koleji’nde nöroloji profesörü olarak görev alan ve aynı zamanda çalışmanın baş araştırmacısı olan Kalipada Pahan şunları söyledi: “Bu sonuçlar akciğer kanseri hastalarında tekrarlanırsa, bu ölümcül hastalık için umut verici olabilir. Kanserin ilerlemesini durdurmak için başka bir tedavi olmadığında intranazal spike S1 proteini geç evre akciğer kanseri için kullanılabilir.”

Araştırmacılar, akciğer kanseri hastası olup Covid olduktan sonra iyileşenlerin, teorilerini desteklediğini söyledi.

DENEYLER DE DOĞRULADI

Çalışma sırasında araştırmacılar, virüsteki proteinin klonlanmış bir versiyonunu aldı. Daha sonra bir petri tabağındaki insandan alınan küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hücrelerini bu proteine maruz bıraktılar. Protein ilave edildiğinde kanser hücrelerinin öldüğü gözlemlendi.

Deney ardından da akciğer kanseri olan fareler üzerinde uygulandı. Farelere Covid’de bulunan bu protein verildi ve dört haftanın sonunda tümör sayılarının azaldığı ve boyutlarının küçüldüğü görüldü.

Şimdi bilim insanları dünyada kanser nedeniyle ölüm oranının en yüksek olduğu akciğer kanserinin tedavisi için Covid’i umut olarak görüyor.

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08/12/2022 22:08