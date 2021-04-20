Covid sonrası toparlanma iklim için sürdürülebilir değil

IEA, 2021 Küresel Enerji Değerlendirmesi raporunda karbondioksit emisyonunun 2020 seviyesine kıyasla 1.5 milyar ton artarak 33 milyar tona yükseleceği tahmininde bulunurken, bu artış 10 yılı aşkın en büyük artış olacak.

IEA Başkanı Fatih Birol, “Bu, COVID krizinin ardından ekonomik toparlanmanın iklim için hiç de sürdürülebilir olmadığına dair vahim bir uyarı” ifadelerini kullandı.

KÖMÜR KULLANIMI ASYA’DA ARTTI

Birol, bu yıl yaşanacak artışın enerji sektöründe kömür kullanımının yeniden artmasından kaynaklanabileceğini eklerken, rapora göre kömür kullanımı özellikle Asya’da artmış olacak.

Hükümetler, bu nedenle iklim değişikliği üzerine harekete geçmek için daha fazla baskı hissedebilirler. ABD Başkanı Joe Biden, İskoçya’da bu yıl düzenlenecek iklim değişikliği konferansından önce durumu görüşmek için bu hafta bazı dünya liderleriyle internet üzerinden bir zirve gerçekleştirecek.

ENERJİ KULLANIMI YÜZDE 5.8 DÜŞTÜ

Enerji kullanımından çevreye yayılan karbon emisyonu 2019’da 33.4 milyar tonla zirveyi görmesinin ardından corona virüsü salgının enerji kullanımını azaltmasıyla geçen yıl %5.8 düşerek 31.5 milyar tona gerilemişti.

Rapora göre küresel enerji talebinin gelişmekte olan ülkeler öncülüğünde 2021’de %4.6 artarak 2019 seviyesinin üstüne çıması bekleniyor.

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20/04/2021 12:56