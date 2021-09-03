Covid’den bir ölüm daha!

KKTC’de Covid-19 hastalığı can almaya devam ediyor. 74 yaşındaki Hüseyin Yurtseven bu akşam saat 22.50 sularında tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde hayatını kaybetti.

Yurtseven’in bugün entübe edildiği 30 Ağustos’tan beridir de yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. 2 doz Sinovac aşılı olan Yurtseven, Covid-19 hastalığının yanı sıra Losemi ve Mesane kanseri ile de mücadele ediyordu.

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03/09/2021 23:55