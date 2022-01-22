Covidli Milli spocuya Güney Kıbrıs'tan ambargo

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye Hentbol A Milli Takımında Covid-19 testi pozitif çıkan Alperen Arabacı'yı Türkiye'ye getirecek ambulans uçağa skandal bir kararla uçuş izni vermedi.

Hentbol Avrupa Şampiyonası gruplarına çıkma maçında Türkiye Erkek Milli Takımı Güney Kıbrıs Rum kesimi ile eşleşti. Türkiye'deki ilk müsabakayı Türk takımı 35-28 kazanmıştı.

Milli hentbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Bu maçın rövanşı için Güney Kıbrıs'a gelen Türk milli takımında forma giyen sporcu Alperen Arabacı'ya yapılan test sonucu Covid pozitif çıktı ve oyuncu karantinaya alındı.

Rum kesimi ambulans uçağa uçuş izni vermedi

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı da hemen harekete geçerek Sağlık Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı'nın girişimleri ile milli hentbolcunun ambulans uçak ile Türkiye'ye götürmek istedi. Fakat bakanlıkların bu girişimi Rum kesiminin uçuş izni vermemesi ile engellendi.

Türkiye'nin mücadele içerisinde bulunduğu Terör örgütlerine ofis açma izni veren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin milli sporcunun sağlığı konusunda sergilediği tavır büyük tepkiyle karşılandı.

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22/01/2022 17:19