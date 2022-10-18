Çözün artık bu sorunu!

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Güneşin batmasıyla zifiri karanlıkta olan, bozuk ve çukurlarla dolu yollarımızda seyretmek adeta marifet gerektiriyor.

Ölümle neticelenen ya da yaralanmalı birçok kazanın meydana geldiği Yakın Doğu Bulvarı üzerinde aydınlatma lambaları olmasına rağmen tabiri caizse “3 gün yanıyor, 5 gün” yanmıyor.

Haber Kıbrıs’ta yayımlanan “Herkes için büyük tehlike, Önünüze her an biri çıkabilir” başlıklı haberinin ardından sorun giderilmişti ancak geçtiğimiz pazar gününden itibaren aydınlatma lambalarının yarısı yanıyor, yarısı ise yanmıyor.

Öğrencilerin yaya olarak sıklıkla kullandığı bir güzergah olan Yakın Doğu Bulvarı ile Fuar alanın karanlığa gömülmesi, hem sürücüler hem de o yolu kullanan yayalar için büyük bir tehlike….

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18/10/2022 21:33