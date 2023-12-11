CPR ve Temel Yaşam Desteği kursu düzenlendi

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nın düzenlediği “CPR ve Temel Yaşam Desteği” kursu bugün yapıldı.

Eğitim, Acil Tıp Uzmanı Dr. Yakup Yıldırım ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Uğur Özkula tarafından interaktif ve uygulamalı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki Onkoloji Merkezi’nde, 5’nci katta verildi.

Odadan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in de katıldığı, acil servislerin problemleri hakkında katılımcılarla görüştüğü eğitim, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ömer Taşargöl ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Eğitim Sorumlusu Dr. Sinem Şığıt İkiz’in katılımcılara sertifikalarını takdim etmesiyle sona erdi.