Cranberries Dance Show Perşembe günü gerçekleştiriliyor

Cranberries Dance Show etkinliği 26 Temmuz’da geçekleştirilecek. YDÜ AKM’de yapılacak olan etkinliğe giriş ücretsiz olacak. Cranberries Dance Show etkinliğinin direktörlüğünü Eda Kutruza üstelenirken ana sponsoru ise Serena Group. Serena Group Direktörü Emine Topal Cranberries Dance Show etkinliğinin ana sponsoru olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Cranberries Dance Show Direktörü Eda Kutruza ise tüm dans severleri etkinliğe davet etti.

Topal: Cranberries ailesi olmaktan çok mutluyum

Serena Group Direktörü Emine Topal Serena Group olarak çok büyük bir aile olduklarına dikkat çekerek, çocukların Serena ailesinin en büyük temel taşlarından olduğuna dikkat çekti

Cranberries’in Kuzey Kıbrıs’ta çocuklara tam olarak hakkettikleri değeri veren bir kuruluş olduğuna vurgu yapan Emine Topal, Cranberries’e sponsor olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Birçok etkinliğe sponsor olduklarına dikkat çeken Topal, “Cranberries hepsinden farklı çünkü amacımız ortak; çocuklarımızın sosyal ve başarılı bir birey olarak yetişmesidir” dedi.

Cranberries ailesiyle tanışmadan önce sadece çocukların ve gençlerin okul ortamında başarılı olabileceğine inandığını anlatan Emine Topal, “simdi sadece ders ortamı değil dans yetenekleriyle birçok başarıya imza atabileceklerine inanıyorum. Cranberries dans okulu olmakla birlikte çok büyük bir aile ve bu ailenin bir parçası olduğumuz için mutluyum” dedi.

Kutruza: Muhteşem bir show sizleri bekliyor

Cranberries Dance Show Direktörü Eda Kutruza duyarlı davranışlarından dolayı Serena Group’a teşekkür ederken, 12’ncisini düzenledikleri bu Shona yine ekibi ve çocukları ile heyecan içinde olduklarını söyledi. Tüm dans severleri gösterilerine davet eden Kutruza, “muhteşem bir show sizleri bekliyor” dedi. Direktör Eda Kutruza, Serena Group ile böyle bir çalışmada birlikte olmalarından büyük mutluluk duyduğunu ekledi.