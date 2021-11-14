Crans Montana tutanakları Rum basınında

Fileleftheros gazetesi, Crans Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs zirvesindeki görüşmelere ait gizli tutanaklar olduğunu iddia ettiği belgelere ilişkin haberlerini bugün de sürdürürken, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Crans Montana’da gerçekleştirdikleri ikinci görüşmeye ait olduğunu öne sürdüğü gizli tutanakları yayımladı.

Gazete: “ ‘Asker Gitmiyor’ – BM Tutanaklarına Göre Çavuşoğlu Kıbrıslı Türkleri, Suriye’yi ve Terörü Bahane Gösterdi – Kıbrıs’ta Askere İhtiyaç Var” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından gen iş yer verdiği haberinde, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 6 Temmuz 2017 tarihinde saat yerel saatle 16:30’da gerçekleştirdikleri ikinci görüşmeye ait olduğunu iddia ettiği görüşme tutanaklarını yayımladı.

Gazete, görüşme tutanaklarına göre, Genel Sekreterin Çavuşoğlu’yla, “ Güvenlik ve garantiler konusunda çok olumlu bir gelişmenin olabilmesinin, diğer dört başlıkta gerçekleşecek özlü tavizlerle mümkün olacağı konusunda Kıbrıslı Rumları nasıl ikna edebileceklerini görüşmek istediğini” öne sürdü.

Tutanaklarda, Guterres ile Çavuşoğlu arasındaki görüşmede, Guterres’in Çavuşoğlu’ndan, Türkiye’nin adadaki askeri varlığını sürdürme konusundaki görüşünü ısrarla öğrenmeye çalıştığı Çavuşoğlu’nun ise “değişen şartlara” atıfta bulunarak bunu reddettiği iddia edildi.

Guterres’in; “Türkiye’nin, İttifak Anlaşmasının öngördüğü, 650 Türk askerinin adada kalmasını kabul edip etmediğini” Çavuşoğlu’na sorduğu, Çavuşoğlu’nun ise, Türkiye’nin “2004 Annan Planı’nda bunu kabul etmesine karşın zamanın artık değiştiği” yanıtını vererek “Kıbrıs dışındaki koşullar (Suriye, terörizm) göz önüne alındığında Türk askerinin sayısının, özellikle bir Türk üssü olacağı düşünüldüğünde, çok daha fazla olması gerektiğini” vurguladığı iddia edildi.

Gazete, söz konusu tutanaklara göre Çavuşoğlu’nun, Kıbrıs’ın askersizleştirilmesinin Türkiye ve Kıbrıslı Türkler tarafından kabul görmeyeceğini vurguladığını, garantörlük ve müdahale hakkı konusunda ise “çözümün başarıyla uygulanması ve uygun bir mekanizma olması durumunda Türkiye’nin daha esnek olabileceğini” söylediğini savundu.

Guterres’in, adadaki Türk askeri varlığının uzun bir süre sonra yeniden gözden geçirilmesi konusunda ne düşündüğünü sorması üzerine ise Çavuşoğlu, “bu soruya yanıt verme durumunda olmadığı ancak Kıbrıslı Türklerin, güvende hissetmeyecekleri için hiçbir zaman böyle bir şeyi kabul etmeyeceklerini söyleyebileceği” yanıtını verdi.

Çavuşoğlu ayrıca Türkiye Başbakanı’nın konferansa katılmaya hazır olduğunu da vurguladı.

Gazete, söz konusu tutanakların İngilizce kupürüne ve Yunanca tam çevirisine yer verirken, o dönemde Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Crans Montana’ya gitmemesinin sebebinin o dönemin Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım olduğu iddiasında bulundu.

TAK RUMCA SERVİSİNİN NOTU: Gazetede yer alan tutanakların İngilizce orijinalinin Yunanca çevirisinde yanlışlık olduğu, bu yanlışlığın ise gazetenin haberi farklı yorumlamasına sebebiyet verdiği dikkat çekmiştir.

Belgelerin orijinalinde yer alan 9. Maddede, “dönemin Türk Başbakanı Binali Yıldırım’ın zirveye katılmaya hazır olduğu” kaydedilirken, “dönemin Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın ise, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias tarafından, ‘konferansa gelmemeye ikna edildiğini’” belirtiliyor

Söz konusu maddenin Yunanca çevirisinde ise, Kocias’ın ismi yer almıyor. Bu eksiklikten dolayı, , Çipras’ı ikan eden kişinin, o dönemin Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım olduğu lanse ediliyor.

Gazete belgenin Yunanca çevirisine bağlı kalarak yaptığı yorumda ise; “o dönemin Başbakanı Aleksis Çipras’ın, o dönemin AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’yla gerçekleştirdiği görüşme sonrasında zirveye gitmeye ikna olduğunu ancak Çipras’ı bu kararından döndürenin Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım olduğunun anlaşıldığını” yazmıştır.

Bu habere tepkiniz:



14/11/2021 15:06