Cratos Davası’nda avukatlar azledildi

Avukat Serhan Çınar, Avukat Gülsün Yücel, Cratos Premium Hotel (Bumerang Travel Club Ltd) ve hissedarları tarafından avukatlık görevinden azledilip el çektirildi.

Cratos Premium Hotel sahiplerinden Utku Bozoğlu ve Ayla Bozoğlu tarafından verilen ilana göre, 12 Eylül 2022 tarihi itibariyle Avukat Serhan Çınar, Avukat Gülsün Yücel’in şirket ve hissedarlarla ilgili olarak hiçbir söz ve hak sahibi olmadığı belirtildi.

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"Av. SERHAN ÇINAR, Av. Gülsün Yücel, Cratos Premium Hotel (Bumerang Travel Club Ltd) ve hissedarları tarafından avukatlık görevinden azledilip el çektirilmiştir.

12.09.2022 tarihi itibarı ile bahse konu şirketimiz ve hissedarlarımızla ilgili olarak hiçbir söz ve hak sahibi değildir.

Av. SERHAN ÇINAR, Gülsün Yücel şirketimiz ve hissedarları adına yetkileri kalmadığı gibi bahse konu avukatların tüm kamu kurum ve kuruluşlarda dikkate alınmaması gerektiğini kamuoyu bilgisine saygılarımızla arz ederiz.

CRATOS PREMIUM HOTEL

Utku Bozoğlu (Baba)

Ayla Bozoğlu (Anne)

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16/09/2022 08:55