Credit Suisse hissedarlarından UBS’e dava

İsviçreli bankacılık devi UBS, Credit Suisse'i devralmasının ardından hukuki sorunlarla boğuşmaya başladı. Son olarak 500 Credit Suisse hissedarının UBS’e dava açacağı öğrenildi.

UBS’in Credit Suisse’i devralması nedeniyle yüzlerce bireysel hissedarın ve eski banka çalışanlarının da dahil olduğu bir grup gelecek hafta Zürih Ticaret Mahkemesi’nde dava açacak.

500 KİŞİLİK DAVA

Bireysel yatırımcıları temsil eden İsviçre Yatırımcıları Koruma Derneği (SASV), UBS’in kurtarma operasyonundan sonra sonra büyük kayıplar yaşayan yaklaşık 500 Credit Suisse hisse senedi yatırımcısı adına dava açacak. SASV’nin davasını yarın sunması ve hakimin davayı bir yıl içinde karara bağlaması bekleniyor.

İsviçreli yetkililer tarafından organize edilen devralma anlaşması, her iki bankanın da hissedarlarının anlaşmaya onay vermesini engellemişti. UBS’nin Credit Suisse için ödediği 3 milyar İsviçre frangı (3,4 milyar dolar) anlaşma imzalanmadan önceki piyasa değerinin yarısından azdı. Bu nedenle yatırımcılar da büyük zarar etti.

MİLYARLARCA DOLARA MÂL OLABİLİR

SASV’nin genel sekreteri Arik Röschke, yargıcın davacıların lehine karar vermesi durumunda, UBS’nin tüm hissedarlara ödeme yapması gerekebileceğini ve bunun milyarlarca dolara mâl olabileceğini belirtti. UBS ise konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Talep sahiplerinin çoğu İsviçreli ancak İngiltere, ABD, Almanya, Avusturya, Tayland ve Dubai’den başka yatırımcılar da bulunuyor. Ayrıca davacıların birçoğu, ücretlerinin bir parçası olarak hisse satın alan eski Credit Suisse çalışanlarından oluşuyor.

NE OLDU?

ABD’de mart ayında başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa’da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı. Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası’nın sermaye artırımı yapmayacağını duyurmasının ardından yaşanan gelişmeler, bankayı iflasın eşiğine sürüklemişti.İsviçre’nin en büyük bankası UBS, hükümetin 200 milyar franklık likidite desteğiyle kriz yaşayan 167 yıllık Credit Suisse’i 3 milyar franga satın aldı. Satın alımın ardından onbinlerce personel de işten çıkarıldı.