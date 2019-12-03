Creditwest, Avrupa’nın Alanında En Büyük İnsan Yönetimi Kongresine katıldı

Creditwest Bank, Avrupa’nın Alanında En Büyük Organizasyonu olan PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresine katıldı

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından bu yıl 27'incisi düzenlenen ve Avrupa’nın alanında en büyük organizasyonu olan PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi'ne bu yıl Creditwest Bank Insan Kaynakları Müdürü Fatma Zorlu Çelebi ve Uzman Yardımcısı Dersa Zekai katılarak iş dünyasındaki dönüşüm ve yeni trendleri ile ilgili bilgiler aldı.

İnsan Yönetimi alanında gündemi belirleyen kongrede her yıl farklı sektörlerden binlerce profesyonel, alanının en iyi uzmanlarından uygulama örnekleri, kapsamlı araştırmalar ve yeni yaklaşımları dinleme fırsatı yakalıyor.

Bu yılki açılış konuşmasını PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz’ın yaptığı kongrede İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Google Dijital Dönüşüm Başkanı Sam Dickinson, Finansal Okuryazarlık Hareket Öncüsü Özlem Denizmen, Yönetim Kurulunda Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Örgütsel Klinik Psikolog Hande Yaşargil ve Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetim Uzmanı Yelda İpekli kongrenin önemli konuşmacıları arasındaydı.

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından 21-22 Kasım’da İstanbul’da İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında 27. kez düzenlenen İnsan Yönetimi Kongresi bu yıl 100’ü aşkın yerli ve yabancı konuşmacıyı yaklaşık 50 oturumda ağırladı. Kongre ilham verici konuşmacılar, şaşırtıcı tartışmalar, zihin acıcı panellerle dolu dolu tamamlandı. 27. PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi, İnsan Yönetimi profesyonellerini, uzman konuşmacıları ve sektörün önde gelen firmalarını biraraya getirdi. Bunun yanısıra Kongrede PERYÖN Katılımcıları için Psikoperapist, Koç ve Kurumsal Eğitmen olan Dr. Ivan Kirillov, Yazar Pınar Boylu Gogulan, Eğitmen Hale Caneroğlu, Boğaziçi Öğretim Görevlisi İdil Türkmenoğlu, Yanındayız Derneği YK Üyesi Murat Yeşildere, Duman Yönetim Danışmanlığı Kurucusu Yiğit Duman Kitaplarını imzalayarak katılımcılara hediye etti.

Creditwest İnsan Kaynakları Müdürü Fatma Zorlu Çelebi; Çalışanlarının kariyer planlamasına ve gelişimine önem verdikleri için her yıl bu kongreye katılmaya ve İnsan Kaynakları Yönetimi anlamındaki en son trendleri ve gündeme dair dünyadaki tüm gelişmeleri takip etmeye devam ettiklerini belirtti. Kongrede çok fazla ilham veren konuşmacının olduğunu, 3000'den fazla iş dünyası profesyonelinin aynı anda bir araya geldiğini, kongrenin yeni ilişkiler kurmak ve mevcut ilişkileri tazelemek için çok iyi bir platform olduğunu söyledi. Çelebi, ayni zamanda kongrenin İnsan Yönetimi sektörünün önde gelen hizmet sağlayıcılarına ulaşma imkânı, yeni işler ve işbirlikleri için benzersiz bir ortam yarattığını da ekledi.

İnsan Yönetimi alanında gündemi belirleyen kongrede her yıl farklı sektörlerden binlerce profesyonel, alanının en iyi uzmanlarından uygulama örnekleri, kapsamlı araştırmalar ve yeni yaklaşımları dinleme fırsatı yakalıyor. Paneller, tartışmalar ve çalıştaylarla geleceğin şekillenmesine katkı sağlayan konu başlıkları ele alınıyor ve katılımcılara zengin bir içerik sunuluyor. Kongrede, sergi alanı ve sponsorluk fırsatları ile, katılımcı ve destekleyen firmalara, ürün/hizmetlerini tanıtmak için fırsat sunuluyor ve hedef kitleleri ile bir araya getiriyor.

03/12/2019 17:07