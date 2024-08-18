Creditwest Bank 30. Yılına özel 30 kadınımıza “Hibe ve girişimci kredi paketi” sunuyor

Kadın üreticiler için büyük fırsatlar sunan Creditwest Bankası, kadınların sektördeki yerlerini güçlendirmeyi ve yaratıcı projelerinin hayata geçmesini desteklemek amacıyla Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Kadın Komitesi işbirliğinde “Projeni Anlat Yeniliğin Öncüsü Ol!” adlı proje yarışmasını hayata geçiriyor.



Her dönemde üreticinin, girişimcinin yanında olan Creditwest Bank 30. yılını kutlarken, tarımda inovasyon ve yenilikçi yaklaşımlarıyla fark yaratan Kadın Girişimcileri desteklemeye devam ediyor.



Creditwest Bank, 30’uncu Yılına Özel, Bu Yıl 30 Kadın Üreticiye Hibe ve Kredi Paketi Sunuyor!

Creditwet Bank, kadın girişimcilerin tarım sektöründeki potansiyelini ortaya çıkarmak ve desteklemek amacıyla düzenlediği yarışmada, sektördeki yenilikçi çözümleri teşvik etmeyi ve kadınların tarımda liderlik rolünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Yarışma, tarımda kadın girişimcilerin geliştirdiği yenilikçi projeleri kapsayarak çeşitli kategorilerde değerlendirilecektir. Katılımcılar, toprak yönetimi, tarım teknolojileri, sürdürülebilirlik ve İnovasyon gibi alanlarda projelerini sunma fırsatına sahip olacaklar.



Yaratıcı Kadın Projeleri Aranıyor, Yılın Kadın Proje Yarışması Başlıyor!

"Yarışmaya 19 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla başvurular alınmaya başlanmış olup, 25 Eylül 2024 tarihinde sona erecektir. Başvuru sürecinde, katılımcıların projelerinin detaylarını, hedeflerini ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarını içeren kapsamlı başvuru formu ile birlikte Proje sunumlarının detayını içeren niyet mektuplarını sunmaları gerekmektedir. Başvurular, Creditwest Bank web sitesi üzerinden veya Creditwest Bank şubelerinden yapılabilecektir. Yarışmanın kazananları, jüri tarafından değerlendirildikten sonra ödül töreni Ekim ayında yapılacaktır. Katılımcılar, yarışma ile ilgili tüm koşul ve detaylara Creditwest Bank'ın resmi web sayfalarından erişim sağlayabileceklerdir."

Creditwest Bank Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy;



Creditwest Bank olarak, İnovasyonun ve yenilikçi yaklaşımın altın çağını yaşadığımız bu dönemde toprağa emek veren, tarım sektöründe çalışan kadın girişimcilere yönelik yarışma düzenleme kararı aldıklarını ve bu yıl 30 Kadın Girişimciye Hibe ve Girişimci Kredi Paketi sunarak, tarımdaki başarılarını ödüllendirmeyi ve desteklemeyi planladıklarını açıkladı.

Eliz Ulusoy; ‘Tarımda kadınların yenilikçi yaklaşımları, sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak, gıda güvenliğini artırmak ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmak açısından büyük bir potansiyele sahip olduklarını belirterek, kadınların bu alandaki yenilikçi katkıları, hem geleneksel tarım yöntemlerini iyileştirerek hem de yeni teknolojileri kullanarak tarım sektöründe dönüşüm yaratabileceğini’ belirtti.



Ulusoy; ‘Yenilikçi bankacılık anlayışımızla tüm Bireysel, Ticari, Tarım ve Expat müşterilerimiz için özel olarak tasarlanmış, kredi ürünleri ile işletmelerini büyütme ve geliştirmeleri için hedeflerine ulaşmalarına destek oluyoruz. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik sunmuş olduğumuz ticari kredilerimiz Kadın Girişimci Kredisi, Sulu Tarım, Kuru Tarım, Süt Endeksli, Esnaf ve Küçük İşletme Kredisi, Hayvan alımı, Ekipman alımı, İş makinesi alımı, yatırım yapma, iş genişletme ve likidite sorunlarını çözme konularında sunmuş olduğumuz geniş ürün seçenekleri ile esnek ödeme planları ve uygun faiz oranlarıyla işletmelerin finansal ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Müşteri memnuniyetine de büyük önem verdiklerini belirten Ulusoy; “Müşterilerimizin bireysel ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor, tüm müşterilerimize finansal hedeflerine ulaşmaları konusunda rehberlik ederek en uygun ürünleri ve fırsatları seçmelerine yardımcı olmaktayız.”



Tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçiler için özel olarak tasarlanan, “Emek Kart” ile ilk 3 ay geri ödemesiz, %0 faiz imkanı ile üreticiye büyük avantajlar sağlanıyor. Ayni zamanda Emek Kart ile Kıb-Tek Faturalarını vade farksız 3 taksit ile ödeme imkanı sunuyor. Tarımda öncü banka olmayı kendine vizyon edinen Creditwest Bankası, tarım sektöründe öncü rolünü pekiştirirken, çiftçilere ve tarımsal girişimcilere büyük destek sağlamaya devam edecek olup, Tarım sektörüne yapmış oldukları yatırımlar ile hem toplumsal hem de ekonomik kalkınmaya önemli katkılarda bulunacaktır.



"Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile iki yıldır, verimli bir şekilde birçok başarılı işbirliğine imza attıklarını belirten Ulusoy; Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile birlikte “Emeğimle Üretiyorum, Gülümseyin Çekiyorum” isimli fotoğraf yarışmasının ikinci etabını bu yılda gerçekleştireceklerini, bununla birlikte “17 Tahıl Çeşidi Adaptasyon Deneme Parselleri” projesini tamamladıklarını ve son olarak Girişimci Kadınlara yönelik İnovasyon ve Kadının Tarımdaki Yenilikçi Yaklaşımları projesini başarıyla hayata geçireceklerini sözlerine ekledi."



Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Kadın Konseyi Yöneticisi Aslı Özgüç; Creditwest Bank işbirliğinde düzenleyecekleri, Tarımda Yeniliğin Öncüsü Ol! adlı kadın girişimcilik yarışması ile, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümleri öne çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Yarışmanın toplumsal farkındalık yaratmak ve kadınların tarım alanındaki katkılarını vurgulamak açısından önemli bir adım olduğunu ifade eden Özgüç “Bu özel proje ile, kadın girişimcilerin yaratıcılığını ve liderlik yeteneklerini ön plana çıkarmayı , Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırmayı ,kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesini hedefliyoruz , Bu platform kadın girişimcilerin başarı hikayelerini paylaşarak daha geniş bir kitleye ilham vermeyi amaçlamaktayız.” ‎ dedi