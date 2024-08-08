Creditwest Bank, 30. Yılını Çalışanlarına Yatırım Yaparak Kutluyor

Creditwest Bank, 30. yıl dönümünü sadece kutlamakla kalmayıp, çalışanlarına değer vererek kariyer gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor. Banka, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği binasında düzenlediği "Oracle Business Intelligence (Oracle İş Zekası)" eğitimiyle, kendi bünyesindeki yazılım mühendisleri, Alternatif Dağıtım Kanalı uzmanları ve Mali Kontrol uzmanlarının bilgi ve becerilerini daha da ileriye taşıdı.

Teknolojiye Yatırım, Çalışanlara Yatırım

Creditwest Bank, 30. yıl kutlamalarına teknolojik bir boyut kazandırarak, çalışanlarının gelişimine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Bu eğitim, sadece bankanın kendi çalışanlarına yönelik bir yatırım olmasının yanı sıra, Kuzey Kıbrıs'ın finans sektöründeki yetkinliklerini artırmaya katkı sağlama hedefini de taşıyor.

Sürekli Gelişim ve İnovasyon

Creditwest Bank, 30 yıllık tecrübesiyle sadece başarılarını kutlamakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğe yönelik yatırımlarına da devam ediyor. Çalışanlarına sunduğu eğitim olanaklarıyla, onların sürekli gelişimini destekleyerek, sektördeki liderliğini sürdürüyor. Banka, bu yaklaşımıyla hem çalışanlarının motivasyonunu artırıyor hem de Kuzey Kıbrıs ekonomisine değer katıyor.

Creditwest Bank'tan Geleceğe Güçlü Adımlar

Creditwest Bank'ın 30. yıl dönümü, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda bankanın geleceğe yönelik vizyonunu ve çalışanlarına olan inancını da yansıtıyor. Banka, teknolojik yatırımlarına ve insan kaynağına yaptığı yatırımlarla, Kuzey Kıbrıs'ın finans sektöründe öncü rolünü sürdürmeye kararlı olduğunu gösteriyor.