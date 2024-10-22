Creditwest Bank, 30. Yılını Dijital Dönüşüm Vizyonuyla Taçlandırdı!

Creditwest Bank, 30. kuruluş yıldönümünü, müşterileri ve çalışanlarının yoğun katılımıyla gerçekleşen muhteşem bir etkinlikle kutladı. Bankanın dijitalleşmeye verdiği önemi gözler önüne seren etkinlikte, "Digital Corner" adlı özel bir alan oluşturularak, müşterilerin hayatını kolaylaştıran yenilikçi dijital ürünler sergilendi ve eğlenceli bir deneyim sunuldu.

Digital Corner'da Neler Vardı?

VR Deneyimi: Sanal gerçeklik gözlükleriyle 3 boyutlu görüntüler eşliğinde geleceğin teknolojisi deneyimlendi.

Sanal gerçeklik gözlükleriyle 3 boyutlu görüntüler eşliğinde geleceğin teknolojisi deneyimlendi. Hologram Deneyimi: 5 yıl önce Creditwest Bank tarafından adaya getirilen hologram ile 3 boyutlu görsellerle etkileyici bir deneyim yaşatıldı.

5 yıl önce Creditwest Bank tarafından adaya getirilen hologram ile 3 boyutlu görsellerle etkileyici bir deneyim yaşatıldı. Digital Çarkıfelek: KKTC'nin ilk mobil ödeme sistemi olan Local Pay'in yeni arayüzü ve "Çarkıfelek" özelliği, 30. Yıl gecesinde de dokunmatik ekranda canlandırıldı. Digital çarkıfelekle, digital kullanıcılar çarkı çevirme şansı elde etti ve birbirinden eşsiz hediyelerle taçlandırıldı.

Gecede Hediye Yağmuru!

Etkinlikte, mevcut Local Pay kullanıcıları ve yeni kayıt olan kullanıcılar, çarkıfelek çevirerek X2 Puan, akıllı saat, bluetooth hoparlör, power bank, polaroid kamera, bluetooth kulaklık, araba şarj aleti gibi birçok hediye kazandı.

Creditwest'ten Yenilikçi Ödeme Sistemi: Local Pay

Creditwest Bank, geliştirdiği Local Pay uygulaması ile kullanıcılarına kart taşıma zorunluluğu olmadan ödeme yapma imkanı sunuyor. Akıllı telefonlara indirilebilen uygulama, Creditwest müşterisi olmayanlara da açık. Kullanıcılar, diledikleri bankaya ait kredi kartlarını uygulamaya ekleyerek Local Pay üye işyerlerinde temassız ödeme yapabiliyor.

Local Pay, kullanıcılarına sunduğu avantajlarla da dikkat çekiyor. Çarkıfelek özelliği ile iki katı puan ve 100.000 TL kazanma şansı sunan uygulama, aynı zamanda kullanıcılara özel kampanyalardan yararlanma imkanı da sağlıyor.

Local Pay, yenilikçi ve avantajlı özellikleriyle temassız ödeme dünyasına yeni bir soluk getiriyor.

Dijitalleşmede Öncü Banka: Creditwest

Creditwest Bank, 30. yıl kutlamalarıyla bir kez daha dijitalleşmeye verdiği önemi ortaya koydu. VR deneyimi, hologram teknolojisi ve Local Pay, West Notifier gibi yenilikçi uygulamalarıyla müşterilerine hızlı, kolay ve güvenli bankacılık hizmetleri sunmayı hedefleyen banka, geleceğin bankacılık anlayışını şimdiden şekillendiriyor.

Creditwest Bank, müşteri odaklı yaklaşımı ve dijital dönüşüm vizyonuyla sektörde öncü rolünü sürdürmeye devam ediyor.