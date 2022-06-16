Creditwest Bank bireysel döviz kredilerini yapılandırıyor!

Creditwest Bank yabancı para cinsi üzerinden kredisi olan müşterilerine, dövizin son dönemdeki yükselişinden kaynaklı mağduriyetlerini giderebilmek amacıyla bir dizi yeni uygulama başlattı.

YAPILANDIRMA İÇİN BANKA HİÇBİR MASRAF ALMAYACAK

İlgili uygulama konusunda bilgi veren Creditwest Bank Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doğan Akay, dövizin öngörülemeyen yükselişi sebebiyle döviz kredisi olan müşteriler için 2018 yılından bu yana farklı modellerde yapılandırma uygulamalarının olduğunu, bankanın dün olduğu gibi bugün ve yarın da müşterilerinin hep yanında olacağını belirtti.

Döviz kredileri yapılandırma işlemleri esnasında bankanın hiçbir ek masraf talep etmeyeceğini belirten Akay, müşterilerin ödeme gücüne göre bankanın farklı ödeme modelleri olduğunu, Müşteri Temsilcileri ile müşterilerin istişare edip, en uygun modeli seçerek döviz kredilerini TL’ye çevrilebileceklerini belirtti.

DÖVİZDEN TL’YE ÇEVRİLEN KREDİLERDE İLK YIL %18 KREDİ FAİZ ORANI, 144 AYA VARAN VADE SEÇENEĞİ

Creditwest Bank döviz kredisi olan müşterilere sunulacak TL kredi yapılandırma seçeneklerinde açılacak kredilerin tümü değişken faizli olup ilk yıl için TL’de %18 kredi faiz oranı uygulanacaktır.

Devam eden yıllarda ise ilgili krediye (TL REF+ % 5 ) faizi uygulanacak olup, maliyet tabloları da bu oran üzerinden hesaplanacaktır. TLREF, Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Normal Emirler Pazarı’nda gerçekleşip, aynı gün başlangıç valörlü ve sadece TL cinsi Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) teminatlı gecelik repo işlemleri kullanılarak hesaplanmaya ve yayımlanmaya başlamıştır.

Güncel TL Referans faiz oranları Borsa İstanbul resmi web sitesinden ve Creditwest Bank Web Sitesi Bireysel Krediler sayfasından takip edilebilir.

Tüm kredi müşterilerine 144 aya varan vade seçeneği sunulacak olup ilgili düzenlemeden yararlanmak isteyen müşterilerin 30 Haziran’a kadar Müşteri Temsilcilerine ulaşarak uygulamadan yararlanması sağlanacaktır.

Creditwest Bank bu uygulamadan ötürü herhangi bir ek masraf almazken yapılandırma işleminde döviz kredilerinin kapatılıp tekrar TL olarak açılacağından yasa gereği alınan pul farkının, ipotek teminatlı döviz kredilerinde tapudaki senetlerin yenilenmesiyle oluşacak ipotek harcı ve arada oluşacak miktar kadar pul masrafının ise yasal zorunluluk olarak müşteriden alınacağını belirtti.

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16/06/2022 16:37