Creditwest Bank Brand Week 2023’e Katıldı

Haliç Kongre Merkezi’nde “Yeniden Düşün, Yeniden Yarat, Yeniden İnşa Et” temasıyla reklam, pazarlama, medya, inovasyon ve iletişim dünyasının buluştuğu Brand Week 2023’e Creditwest Bank yöneticileri ve konusunda uzman çalışanları katıldı.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Brand Week Istanbul, alanında uzman isimleri üç gün boyunca izleyicilerle buluşturdu. Brand Week Istanbul; bu yıl yine sanatçılar, felsefeciler, teknoloji uzmanları, ekonomistler, iş dünyası liderleri ve yaratıcı zihinleri bir araya getirdi.

Creditwest Bank, son 6 yıldır iletişim, teknoloji ve inovasyon alanında çalışan kadrosunu Brand Week İstanbul’a göndererek dünyadaki yeniliklerin Kuzey Kıbrıs’ta da uygulanması konusunda destek sağlıyor.

Bu yılki etkinliğe; Creditwest Bank yöneticileri, Alternatif Dağıtım Kanalları, İnsan Kaynakları, Pazarlama, Sigorta ve yazılım ekibinden toplam 12 kişi katıldı.

Creditwest Bank ekibi için Brand Week’in bu yıl en dikkat çeken konusu Yapar Zeka ve bu yeniliklerin dijital bankacılığa uygulanması oldu. Özellikle yapay zekanın bankacılık sektöründe müşterilerin hayatını kolaylaştıracak ve onlara fayda sağlayacak bir çok hizmeti olduğunu irdeleyen Creditwest Bank ekibi bu yeniliklerin Kuzey Kıbrıs bankacılık sektörüne kazandırılabileceğini belirtti.

Yaratıcılık, sürdürülebilirlik, strateji, marka yönetimi, kurumsal iletişim, dijital ticaret, yapay zekâ, içerik ve yeni medya gibi disiplinler kapsamında hayata geçirilen eğitim ve sertifika programları Brand Week Istanbul katılımcılarına kariyerlerinde derinleşme imkânı sağlıyor. Üst düzey yöneticiler için kurgulanan Insight Zirvesi ise belirsizlik dönemlerinde iş yönetiminin ipuçlarını veriyor.

Bu yıl önemli konuşmacılar arasında Uğur Yücel, Richard Hammond, Mark Adams, Kathleen Finch, Guy Standing, Diana Verde Nieto, Vikas Swarup ve Fatih Altaylı gibi isimlerin yer aldı.