Creditwest Bank, Bu Yıl da KKTC Bankaları Arasında Vergi Şampiyonu

Kuzey Kıbrıs’ta 29 yıldır bankacılık hizmeti sunan Creditwest Bank, geçtiğimiz gün açıklanan 2022 Yılı Kurumlar Vergisi listesinde ödediği 62 Milyon 221 Bin TL ile en yüksek vergi ödeyen Kuzey Kıbrıs Bankası oldu.

ZAHEER: BİZİ TERCİH EDEN HALKIMIZA SONSUZ TEŞEKKÜRLER

Konuyla ilgili bilgi veren Genel Müdür Mazher Zaheer; ‘Gerçekten çok çalışıyoruz, işimizin kalitesi, karakterimizin göstergesidir, bu çalışmalarımıza destek veren ve her geçen yıl daha da büyümemizi sağlayan Kıbrıs halkına sonsuz teşekkür ederim’ dedi.

ZAHEER; VERGİ VERMEK KUTSAL BİR GÖREVDİR, DEVLETİN VAROLMASI İÇİN VERGİ VERMEK ŞARTTIR

‘Bankamızın sürekli olarak önemli miktarda vergi ödeyerek toplumumuza ve ülkemize önemli ve olumlu katkılarda bulunduğunu duyurmaktan gurur duyuyorum. Vergi vermek devletin var olmasının temel şartlarından birisidir’ diyen Zaheer; vatandaşların ve kurumların vergi vererek devlete para girdisi sağladıklarını, devletin güvenlik, adalet, sağlık, eğitim, yol, su, enerji gibi ortak ihtiyaçları karşılamak için bu vergileri kullandıklarını söyleyerek, vergi ödemenin önemine değindi.

ÖZKAYNAĞIMIZ 1 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Bankaların mali yapılarının kuvvetli olmasının müşterilerine güven verdiğini ifade ederek bankanın ödenmiş sermayesinin 100 Milyon TL, özkaynağını da 1 milyar TL’yi aştığını söyleyerek güçlü sermayenin güveni beraberinde getirdiğini ekledi.

Zaheer; 2023 yılında da büyümeye devam ettiklerini, bankanın yılın başında yola çıkarken öngörülen tüm hedeflerini başarıyla yerine getirdiklerini, ana kalemler olarak kredilerde 8 Milyar 583 Milyon TL, mevduatta 16 Milyar 480 Milyon TL, aktif büyüklükte ise 18 Milyar TL’yi aştıklarını, belirtilen tüm bu kalemlerde sektör ortalamasının üzerinde büyümelerinin ise yaptıkları işin doğruluğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

VERİMLİLİKTEKİ EN ÖNEMLİ ETKEN TEKNOLOJİK YATIRIMLAR VE SEKTÖR İÇERİSİNDE YENİ İNOVASYON YARATMAK

KKTC gibi gelişmekte olan ülkelerin daha refah gelecekleri için teknolojik ve bilimsel gelişmelere önem vermekleri gerektiğini söyleyen Zaheer, Creditwest Bank’ın yaratıcılığı ticari zeka ile birleştiren ve 'yenilikçi iş fikri' barındıran tüm inovasyonlara destek verdiklerini söyledi.

KKTC’NİN İLK MOBİL ÖDEME SİSTEMİ LOCAL PAY

Teknolojiye sürekli yatırım yapan Creditwest Bank, KKTC’nin ilk mobil ödeme sistemi olan yine tamamını Creditwest Bank’ın kendi bünyesindeki yazılım mühendislerinin geliştirdiği temassız mobil ödeme sistemi Local Pay’i uluslararası piyasalara açılmanın ilk ayağı olarak bu yıl Türkiye’de kullanılır hale getirdi. Local Pay, Türkiye’de büyük mağaza zincirleri dahil 26.000 noktada müşterilerine hızlı ve güvenli bir şekilde temassız ödeme yapma imkanı verdiği gibi, anında %12’lere varan iade imkanı da sağlamaya devam ediyor.

WEST NOTİFİER MOBİL BANKACILIK UYGULAMASI İLE “7 GÜN 24 SAAT” BANKACILIK

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Creditwest Bank’ın dijitalleşmeye yaptığı yatırımlarla geliştirdiği West Notifier mobil bankacılık uygulamasının müşteriler tarafından kolay kullanımı ve yaygın işlem özellikleri ile çok beğenildiğini, aynı zamanda 2022 yılında Global Business Magazine tarafından teknoloji kategorisinde ‘En İyi Uygulama’ ödülüne layık görüldüğünü belirtti.

West Notifier üzerinden müşteriler yurtiçi ve yurtdışı tüm para transferleri 7/24 gerçekleştirebilir, kurların sıkça hareketli olduğu bu dönemde West Notifier Döviz Kur Alarmı özelliği sayesinde, kur belirlenen seviyeye geldiği zaman bildirim alabilir, döviz alış ve satış işlemi gerçekleştirilebilir, kredi kartı kayıp veya çalıntı bildirimi yapabilir ve ayni zamanda kredi kartı hizmetleri ile ilgili tüm işlemleri kolayca gerçekleştirebilirler.

CREDITWEST BANK’IN EN ÖNEMLİ BAŞARI ANAHTARI ÇALIŞANLARIDIR

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer elde ettikleri başarıda en önemli etkenlerden birinin çalışanları olduğunuı ifade ederek 10 farklı uyruktan 238 Uzman kadrosu ile her türlü bankacılık ihtiyacını en iyi şekilde yerine getirdiklerini, bankanın ödediği Kurumlar Vergisi yanı sıra çalışanlarının da geçen yıl 16 Milyon 422 Bin TL gelir vergisi ödeyerek devlete olan görevlerini yerine getirdiklerini de ekledi.