Creditwest Bank çalışanları 'finansal analiz' eğitimi aldı

Creditwest Bank, insan kaynağına verdiği önem doğrultusunda çalışanlarının uzmanlık konularına göre sürekli eğitim ve gelişim programları düzenlemeye devam ediyor. Pandemi süresince online düzenlenen eğitimlerin ardından yüz yüze eğitim programlarına başlandı.

Geçtiğimiz hafta Creditwest Yöneticileri ve Müşteri Temsilcilerinden oluşan bir ekip TIM Danışmanlık eğitim şirketinden ‘Kredi Değerlendirme Sürecinde Şirket Mali Verilerinin Analizi’ konulu 4 günlük bir eğitim aldı.

Türkiye’de bankacılık sektöründe önemli tecrübeleri olan ve İstanbul Blockchain Women topluluğunun Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten uzman Ebru Güven tarafından verilen eğitim mevcut ekonomik gelişmeler doğrultusunda işletmelerin Bilanço Analizi yapılarak ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kredi yapılarının analizi konulu pratik bilgileri içermekteydi.

Eğitim sonunda katılımcılar müşterilerin mali tabloları analiz ederek müşteriyi daha iyi tanımayı, analiz tekniklerini uygulamalı olarak kullanarak kredi değerliliği çalışmasını yapmış oldu.

PEKEL: MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİMİZ FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİYOR

Konu ile ilgili bilgi veren Mali Kontrol ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, Mali Tabloların günümüz ekonomik koşullarındaki gelişimini takip edecek düzeyde olan müşteri temsicilerinin, Kuzey Kıbrıs’taki ticari işletmelere finansal danışmanlık vermekte olduğunu belirtti. Pekel, üst yönetim dahil bu eğitimi alan Creditwest çalışanlarının, ticari müşterilerin ilerideki nakit akışına destek olacak uygun ürünleri önerebildiğini, aynı zamanda kredi yönetimi konusunda da daha fazla uzmanlaştığını belirtti.

Mali Kontrol ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, Creditwest Bank çalışanlarının konusunda uzman ve sektörde fark yaratacak düzeye gelmek için eğitim programlarına devam edeceklerini de ekledi.

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20/06/2022 16:04