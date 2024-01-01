Creditwest Bank çalışanları yeni yılı büyük coşkuyla karşıladı

Hedeflerin Başarıyla Gerçekleştirildiği Bir Yılın Yorgunluğunu Atan 257 Creditwest Çalışanı Colony Otel’de Doyasıya Eğlendi. 10., 15., 20. Ve 25. Yılı Dolduran Çalışanlara Kıdem Plaketleri ve Altın Hediyeleri Takdim Edildi

Kuzey Kıbrıs genelindeki 13 Creditwest Bank Şubesi, Genel Müdürlük, Creditwest Insurance’ın toplam 257 Creditwest çalışanı yılbaşı partisinde başarılı ve verimli geçen 2023 yılının yorgunluğunu atarak doyasıya eğlendi.

Creditwest Geleneksel Yılbaşı Partisinde 10., 15., 20. ve 25. yılını dolduran 28 çalışana kıdem plaketleri ve altın hediyeleri Altınbaş Holding ve Creditwest Bank Yönetim Kurulu üyeleri ve Creditwest Bank üst yönetimi tarafından takdim edildi.

Genel Müdür Mazher Zaheer; açılış konuşmasında banka olarak geldikleri noktada en büyük emeğin çalışanlara ait olduğunu belirterek hepsine teşekkür edip yeni yılın sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diledi.

Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş ; Zirveye gelmenin zor olduğunu ancak daha zorunun zirvede kalmak olduğunu ifade ederek 10 yıldır kendilerini bu noktada tutan tüm çalışanlarına teşekkür ederek yeni yılda yeni başarılara imza atmalarını, 2024 yılında herşeyin güzel olmasını diledi.

Yılbaşı gecesinde Creditwest Bank Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş, Alpet Yönetim Kurulu Üyesi Vakkas Altınbaş, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Creditwest Bank YK Üyesi Başkan Vekili Sofu Altınbaş, Dr. Sedef Altınbaş, Creditwest Bank YK Üyeleri Haluk Levent Ünal, Mustafa Yorulmaz ile Genel Müdür Mazher Zaheer ve Genel Müdür Yardımcıları Şahin Pekel, Eliz Ulusoy ve Kredilerden Sorumlu Koordinatör Caner Demircioğlu kıdem plaketlerini çalışanlara taktim etti.

Creditwest çalışanları bu yıl Cihan Çobanoğlu’nun muhteşem sahne enerjisi ve güçlü sesiyle DJ. Serdar Eren’in coşkulu performansı ile gecenin keyfini çıkartarak doyasıya eğlendi.