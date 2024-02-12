Creditwest Bank Ekonomi Gündem

Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı verilerine göre sanayi üretimi aylık bazda %2,4 artış kaydederken, yıllık bazda %1,6 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi %1,2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,5 arttı. Bir önceki aya göre ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi %0,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 azaldı.



Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da Ocak ayı tüketici enflasyonu verileri öncü verileri teyit etti ve TÜFE aylık bazda %0,2 artış kaydederken, yıllık bazda %2,9 oldu. Federal İstatistik Ofisi Başkanı Ruth Brand, enflasyon oranının yılın başında yavaşladığını söyledi. Brand, “Enerji ürünlerindeki fiyatlar gözle görülür şekilde hafifliyor ve gıda fiyatlarındaki artış yavaşlamaya devam ediyor. Ancak bu artış hala genel enflasyon oranının üzerinde seyrediyor.” Açıklamasını yaptı. Ocak 2024’te enerji fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre %2,8 daha düşük olduğu ve bu durumun enflasyon oranı üzerinde azaltıcı bir etki yarattığı belirtildi. Gıda fiyatları ise Ocak 2024’te bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 arttı. Gıda ve enerji fiyatları hariç tutulduğunda ise enflasyon %3,4 oldu. Bu oran diğer ürün gruplarında da enflasyonun yüksek kaldığını ve genel enflasyonun üzerinde olduğunu gösterdi.



Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Dubai’deki Arap Mali Forumu’nda gerçekleştirdiği bir konuşmada, Batı Asya ekonomilerinin yavaş büyümesine ilişkin endişelerine değindi. Bölgede devam eden İsrail-Gazze çatışması gibi faktörlerin bölgedeki ekonomik zorluklara büyük katkı sağladığına dikkat çeken IMF Başkanı, buna rağmen küresel ekonominin belirsizlikler karşısında dayanıklılığını vurguladı. Ancak Gazze’de devam eden çatışmaların bölgesel ekonomiler üzerindeki potansiyel daha geniş etkileri olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. IMF geçen ay yayımladığı Batı Asya ve Kuzey Afrika’ya ilişkin bölgesel ekonomi raporunda, kısa vadeli petrol üretimindeki kesintileri ve Gazze’deki çatışmayı önemli faktörler olarak göstererek, GSYİH büyüme tahminlerini bu yıl için %2,9’a düşürmüştü.



Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos, Avrupa Merkez Bankası’nın Mart ayında açıklanacak yeni enflasyon ve ekonomik büyüme görünümü, faiz oranlarının ne zaman düşürülmeye başlanacağına karar verilmesinde çok önemli olacağını söyledi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin verdiği bir röportajda, Rusya ve Ukrayna’nın er ya da geç anlaşmaya varacağını söyleyerek, müzakere yolunun açık olduğuna işaret etti. Vladimir Putin, Moskova’nın bölgedeki diğer NATO üyesi ülkelerin veya genel olarak Avrupa kıtasının Rusya tarafından işgalinin söz konusu olmadığını da söyledi.

Bugün Türkiye işsizlik oranı verileri takip edilecek.



USDTRY 30,698, EURTRY 33,127 ve GBPTRY 38,771 seviyelerinde fiyatlanıyor.