Creditwest Bank Ekonomi Gündem

Veri gündeminin sakin olduğu bir gün geride kalırken, gözler bugün başlayacak yılın ilk ABD Merkez Bankası faiz toplantısında olacak. Yarın açıklanacak faiz kararında bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Geçtiğimiz gün özellikle Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları öne çıktı. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Peter Kazimir, enflasyon görünümü orta vadede daha fazla netlik kazanmadan kısa vadeli sürprizlere dayanarak hareket etmenin riskli olacağını söyledi. Banka yetkilisi, “Hedefimize giden yolda kaydedilen ilerlemeye darbe vurabiliriz.” İfadelerini kullandı. Bir sonraki hamlenin bir indirim olacağını da belirten Kazimir, ilk indirim için Haziran ayının Nisan’dan daha uygun olabileceğini söyledi. Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy’un hafta sonu yaptığı açıklamalar, AMB yetkilileri arasında görüş ayrılıkları olduğunu gösterdi. Francois Villeroy, faiz indirimi için fazla beklemenin sorun yaratabileceğini belirterek, “Önümüzdeki toplantılar her şeye açık olacak.” İfadelerini kullanmıştı. Avrupa Merkez Bankası son üç toplantıda politika faizini %4,50 seviyesinde korurken, sıradaki toplantı 7 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.



Türkiye İstatistik Kurumu gelir dağılımı istatistiklerini yayımladı. En yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip %20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 1,8 puan artarak %49,8’e çıkarken, en düşük gelire sahip %20’lik grubun aldığı pay 0,1 puan azalarak %5,9 oldu. En son yapılan araştırma sonuçlarına göre Gini katsayısı bir önceki yıla göre 0,018 puan artış ile 0,433 olarak tahmin edildi. Tüm sosyal transferler hariç tutulduğunda Gini katsayısı 0,520, emekli ve dul yetim maaşı dahil diğer tüm sosyal transfer gelirleri hariç tutulduğunda ise 0,445 olarak tahmin edildi. Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade etmektedir. Böylelikle gelir dağılımında bozulma yükseliş kaydetmiş oldu.



2018’de dünyanın en değerli emlak şirketi olarak görülen ve 2021’den bu yana ise borç kriziyle boğuşan Çin merkezli Evergrande Group için Hong Kong’ta bir mahkeme tasfiye kararı verdi. 300 milyar dolardan fazla borcu olduğu belirtilen şirketin hisseleri karar ardından %20 değer kaybederek işleme kapatıldı. Kararın ardından Evergrande’nin Çin dışındaki varlıklarının tasfiyesiyle sonuçlanabileceği bildirildi. Şirketin Çin’de bulunan varlıklarıyla ilgili ne olacağı ise netleşmiş değil. Emlak sektörü Çin ekonomisinin yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uluslararası ilişkilerden sorumlu asistanı Yuri Ushakov, Vladimir Putin’in Türkiye ziyaretinin Şubat ayında gerçekleşeceğini açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleşecek görüşmenin ana konularından birinin Ukrayna gündemi olacağı belirtildi.



Bugün Türkiye ekonomik güven endeksi, Euro Bölgesi ve Almanya GSYİH verileri, Euro Bölgesi tüketici güven endeksi, ABD CB tüketici güven endeksi ve JOLTS açık iş sayısı verileri açıklanacak.



USDTRY 30,360, EURTRY 32,858 ve GBPTRY 38,577 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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