Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Türk Lirası açısından çok hareketli ve ciddi kayıpların yaşandığı bir günü geride bırkatık. FED Başkanı Powell’ın yeni dönemde de görevine devam edeceğine dair karar ve dolayısı ile 2022 faiz artış olasılıklarındaki artış ardından küresel olarak değer kazanan Amerikan Doları, faiz politikası bakımından dünyanın tersine bir duruş sergileyen TCMB sebebiyle Türk Lirası karşısında eşi benzeri görülmeyen bir performans gösterdi. Günü %13 oranında değer kaybıyla tamamlayan Türk Lirası, gün içinde 13.50 seviyesine kadar tırmanarak yeni rekor tazeledi. Gün içinde muhalefet kanadından gelen erken seçim çağrılarına yanıt veren Erdoğan erken seçimin söz konusu olmadığına, seçimlerin Haziran 2023’te gerçekleşeceğine vurgu yaptı. Piyasadaki hareketi görmezden gelen duruş, ve TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile Başkan Erdoğan arasında günü değerlendirme amaçlı gerçekleştirilen görüşme ardından yapılan basın duyurusu kurdaki aşırı oynaklığa çare olacak nitelikte olmadı.

Türk Lirasının performansına ilişkin gün sonunda TCMB tarafından yapılan basın duyurusunda ‘’Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve ekonomik temellerden tamamen kopuk, sağlıksız fiyat oluşumları görülmektedir” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca Türkiye’nin dalgalı döviz kuru rejimi uyguladığı ve herhangi bir döviz kuru seviyesi taahhüdü bulunmadığını, ancak belirli koşullar altında herhangi bir kalıcı yön hedeflemeksizin aşırı oynaklıpa müdahale edebileceğini de duyuru metninde paylaştı.

Öte yandan yurt dışına baktığımızda dün Biden yönetiminin aşırı yüksek enflasyon ile ilgili açıklamaları takip edildi. Biden yönetimi yüksek enflasyonun ana sebebi olan enerji fiyatlarına müdahale edilmesi gerektiği ve fiyatları soğutmak için Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya ve İngiltere ile koordineli olarak stratejik rezervlerden milyonlarca varil petrol çıkaracağını duyurdu. Plana göre ABD yaklaşık 2 buçuk günlük ABD talebine eşdeğer olan 50 milyon varili serbest bırakacak. Açıklanan verilere baktığımızda ise İngiltere ve Avrupa bölgesinde açıklanan PMI verilerin beklentileri aştığını ve ekonomideki toparlanmaya işaret ettiğini görüyoruz. Ancak ABD’den gelen Hizmet PMI verisi beklenti olan 59 seviyesinin altında 57 olarak açıklandı.

Bugün Türkiye’de açıklanacak Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat Güven endeksi takip edilecek. Yurt dışında ise ABD’den gelecek 3Ç Büyüme verisi ve Fed tutanakları odak noktada olacak.

Kur tarafına baktığımızda dün günü 12.66 seviyelerinden kapatan USDTRY’nin bugün 13.05 seviyelerinde fiyatlandığını görüyoruz. EURTRY 14.65 ve GBPTRY 17.50 seviyelerinden fiyatlanmakta.

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24/11/2021 08:37