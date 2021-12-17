Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

TCMB yılın son faiz kararını beklentilere paralel olarak 100 baz puan indirimle noktalayarak politika faizini %14’e çekti. Karar metninde indirim alanının tamamlandığı ve 2022 yılının ilk çeyreğinde para politikası çerçevesinin gözden geçirileceği açıklandı. Yabancı ve yerli kaynakların yaptıkları açıklamalara baktığımızda ise 2022’nin ilk çeyreğinde faiz indirimlerinin devam edip etmeyeceğine dair şüpheyle yaklaştıklarını görüyoruz. Bunun yanında ilk çeyrekte faiz indirimi olmasa bile, artan enflasyon ile daha da düşen TL reel getirisi, TL üzerindeki olumsuz etkilerini şiddetlendirecektir. FED’in varlık alımlarını azaltması ve 2022’de 3 faiz artışı beklenmesi de TL’yi zorlayacak unsurlar arasında.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Ekonomi Modeli olarak belirtilen yeni politikadaki kazanımlar ve sürece dair duyuruda bulundu. Bakanlık, yeni ekonomi politikası ile sürdürülebilir bir büyüme, istihdam ve cari fazla verileceğine dikkat çekerek, tüm kurumların bu politikaya şeffaf ve öngörülebilir bir şekilde destek vereceğini belirtti.

Piyasa beklentilerini ters köşe yapan ise İngiltere Merkez Bankası oldu. Her ne kadar 2022’de İngiltere’den faiz artışı beklense de, artış beklenenden erken geldi. İngiltere Merkez Bankası enflasyonu frenlemek için politika faizini pandemiden bu yana ilk kez artırarak %0.10'dan %0.25'e yükseltti. Varlık alım programını ise değiştirmeyerek 895 milyar sterlinde tuttu.



Avrupa Merkez Bankası ise piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın Mart 2022'de sona ereceğini teyit etti. Basın toplantısında soruları yanıtlayan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, "Cari şartlarda, daha önce de ifade ettiğimiz gibi 2022 yılında faiz oranlarını artırmamız çok olası değil ve bu görüşümüz devam ediyor. Ancak verilerin bize ne söyleyeceğine çok dikkat ediyoruz. Her para politika toplantısıda verileri özenle inceleyeceğiz." diye konuştu.



ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta yükseldi ancak pandemi döneminin en düşük seviyelerinde kalmaya devam etti. 11 Aralık'ta sona eren haftada başvurular 18 bin artışla 206 bin oldu.



Bugün Almanya ÜFE ve Euro Bölgesi TÜFE verileri takip edilecek.

Kur tarafında ise TL’de değer kayıpları devam ediyor. Dün açılışı 14,800 seviyelerinde yapan ve TCMB faiz kararı öncesi 15,000 seviyelerinin üstüne çıkan kur, kararın ardından 15,600 seviyelerini gördü. Gün içinde en yüksek 15,748 seviyelerine çıkan USDTRY, kapanışı 15,688 ile yaptı. Bugün ise USDTRY piyasada yine yukarı yönlü bir çizgi ile 15,800 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY 17,980 ve GBPTRY 21,085 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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17/12/2021 08:46