Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Türkiye’de dün haftalık menkul kıymet ve para istatistikleri verileri yayımlandı. Geçtiğimiz hafta yabancı yerleşikler tahvillerden 159.4 milyon dolarlık çıkış yaparken, hisse senetlerinde 216.3 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri geçtiğimiz hafta 169.9 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta brüt rezervler 165.4 milyar dolar seviyesindeydi. Swap hariç net rezervler ise aynı dönemde 60.7 milyar dolardan 65.8 milyar dolara çıktı.

Dün ayrıca TCMB Başkanı, ABD’de yaptığı konuşmada enflasyonu yüzde 24 seviyesine düşürmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Enflasyondaki düşüşün ana nedenlerden kaynaklandığını ifade eden başkan, döviz kurları için herhangi bir hedefleri olmadığını ve sıkı para politikasına devam edeceklerini vurguladı.

BIST 100 endeksi güne hızlı bir yükselişle başladı ve gün içindeki pozitif seyrini sürdürerek seansı yüzde 1.39 artışla 10,727.58 seviyesinden tamamladı. Böylece endeks, hafta başından bu yana üst üste üç gün yükselerek Ağustos 2024’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Avrupa tarafında, Almanya Merkez Bankası Başkanı Nagel, ABD ile Avrupa arasındaki ticaret gerginliğinin ciddi ekonomik sonuçlara yol açabileceğini ve Almanya'yı bu yıl resesyona sürükleyebileceği konusunda uyardı. Almanya'da ise seçimlerden birinci parti olarak çıkan CDU’nun lideri Friedrich Merz, hükümet kurma çalışmalarını sürdürürken bir yandan da savunma harcamalarını artırmayı hedefliyor. Ancak bu konuda henüz net bir uzlaşma sağlanmış değil. Özellikle büyük ölçekli harcama değişiklikleri euroda değer kazancına yol açsa da, partiler arasındaki anlaşmazlık ve ABD'nin olası yeni vergilerine karşı hazırlıksız olunması Avrupa için risk oluşturuyor.

ABD tarafında ise geçtiğimiz gün açıklanan TÜFE verilerinin ardından dün ÜFE verisi açıklandı. Geçtiğimiz ay hiç artış göstermeyen ÜFE, beklentinin altında gelen TÜFE verileriyle birlikte piyasalar tarafından FED’in Haziran ayında faiz indirimi yapabileceği şeklinde fiyatlandı. Vadeli piyasalarda bu yıl için neredeyse üç kez faiz indirimi beklentisi oluşmuş durumda. Ham petrol fiyatı 67, Brent petrol fiyatı 70 dolar seviyelerinde işlem görürken, altın fiyatı spot piyasada 2,982 dolar düzeyinde seviyelerinde seyrediyor. Dün 2,993 dolar ile tüm zamanların rekoru tekrar kırdığı görüldü. Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı 82 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bugün İngiltere tarafında Ocak ayı büyüme rakamları ve sanayi üretim önem kazanırken, Almanya’da şubat ayı TÜFE verileri önem kazanıyor. ABD’de ise tüketici hassasiyet endeksi önem kazanıyor.

Paritelerde USD/TRY 36.69, EUR/TRY 39.78, GBP/TRY 47.48 sevyelerinde işlem görüyor.