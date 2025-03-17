Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

BİST-100 endeksi, geçtiğimiz haftanın son işlem gününe; 45 puan civarında pozitif başlangıç yaptı. Önceki haftadan başlayan iyimserliğin ivme kazandığı BİST100 endeksinde; seansın sonunu yüzde 1,05 oranındaki yükselişle, 26 Temmuz 2024 tarihinden bu yana en yüksek kapanış seviyesi olan 10.840,59 puandan noktaladı.

Türkiye’de, hafta sonunun en önemli gündem maddesi hiç kuşkusuz; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesiydi. Görüşmede; Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası yaptırımlarının kaldırılması, F16 tedarik süreci ve F-35 programına Türkiye’nin yeniden katılımı konuları da dahil olmak üzere; iki ülke ilişkilerini ileriye taşıyacak adımların ele alındığı belirtildi. Bu görüşmenin piyasalar üzerindeki yankılarını bugün izleyeceğiz.

İngiltere’de Ocak ayında GSYH yüzde 0.1 oranında daralma gösterdi. Aralık ayında yüzde 0.4’lük büyümeye kıyasla daha düşük gerçekleşen bu performans negatif algılansa da yıl içinde kamu harcamalarının artmasının büyümeyi desteklemesi bekleniyor. Bu hafta İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) gerçekleştireceği faiz toplantısında ise önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

ABD’de tüketici güveni, Mart ayında yaklaşık 2,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Trump’ın ikinci dönem politikalarının ekonomide radikal değişikliklere yol açması ve bunun tüketiciler üzerinde yarattığı panik, güven kaybına neden oldu. Diğer bir taraftan Donald Trump’ın ticaret savaşını yeniden alevlendiren geniş kapsamlı gümrük vergilerinin fiyatları artıracağı ve ekonomiyi zayıflatacağı yönündeki endişelerle enflasyon beklentilerini yükselterek 12 aylık enflasyon beklentisi 4.9’a yükseldi. Bu hafta FED’in faiz kararı piyasalar tarafından dikkatle takip edilcek.

Külçe altın, ABD Senatosu’nun Cumhuriyetçilerin harcama planını kabul etmesinin ve hükümetin finansman paketinin onaylanmasının önünü açmasının ardından, ons başına 2.990 dolara yakın işlem gördü.

Petrol, Çin’in tüketimi canlandırmak için adımlar atacağını söylemesinin ve ABD'nin Yemen'deki Husilere yeni saldırılar düzenlemesinin ardından ikinci gün de yükseldi.

Brent ham petrolü Cuma günü yüzde 1 yükseldikten sonra varil başına 71 doların üzerine çıktı ve ABD Ham Petrolü 68 dolara yaklaştı

Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı 83 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.

Paritelerde USD/TRY 36.69, EUR/TRY 39.96, GBP/TRY 47.46 seviyelerinde işlem görüyor.