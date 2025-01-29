Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe 34 puan civarında pozitif başlangıç yaptı. Gün içerisinde, alıcılı seyrin devam ettiği endekste, seansın sonunu da yüzde 1,24 oranında yükselişle 10.121,77 puan seviyesinden noktaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), dün 2025 yılı Ocak ayına ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri Raporunu açıkladı. Rapora göre; yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak yüzde 25,4 seviyesine, reel sektör için 3,8 puan azalarak yüzde 43,8 seviyesine, hane halkı için ise 4,3 puan azalarak yüzde 58,8 seviyesine geriledi.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve başladı. Göreve başladığı gibi de radikal kararlar aldı. Bunlardan en önemlisi de tarifelere ilişkin yaptığı/yapacağı hamleler oldu. Trump, başkan seçilmeden önce de tarife ve vergilere ilişkin yaptığı açıklamaların etkilerinin ABD'de enflasyonu tetikleyebileceği vurgusu yapılıyor.

ABD tarafında ise bugün merakla beklenen faiz toplantısı gerçekleştirilecek. Piyasalar tarafından yakından takip edilecek toplantıda, FED’in ilerleyen dönemlerdeki politikalarına ve olası senaryolara ilişkin görüşleri önem taşıyor.

Avrupa tarafında dikkat çeken gelişmeler arasında ise, Euro Bölgesi bankalarının 2025'in ilk çeyreğinde kredilerde daha da sıkılaşma beklentisi yer aldı. Bu durum, ekonomik yavaşlama ile birlikte faiz indirimi ihtiyacını daha da güçlendirdi. Ayrıca yapılan araştırmalara göre, bu yıl Euro Bölgesi’nin yüzde 1.1, küresel ekonominin ise yüzde 3.2 büyümesi beklenirken, Almanya ekonomisinin yüzde 0.1 küçüleceği tahmin ediliyor. Özellikle enerji krizleri ve ekonomik belirsizliklerin Almanya üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğu belirtiliyor.

Petrol tarafına bakalım, Yatırımcılar bir yandan petrol stoklarının durumunu ve bir yandan da Trump'ın getirmeyi planladığı tarifeleri değerlendirirken, petrol fiyatları güne yatay bir başlangıç yaptı .

Brent, dün yaşadığı mütevazı artışın ardından varil başına 77 doların üzerinde kalırken, Batı Teksas Petrolü 74 dolara yakındı.

altın fiyatı spot piyasada 2.760 dolar düzeyinde seyrediyor.

Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı yaklaşık 102 bin dolar civarında işlem görmekte.

Paritelerde USD/TRY 35.77, GBP/TRY 44.57, EUR/TRY 37.36 seviyelerinde işlem görüyor.