Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe 18 puan civarında pozitif başlangıç yaptı. Gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen endeks, seansın sonunu ise yüzde 0,44 oranında düşüşle 10.076,99 puan seviyesinden noktaladı.

JP Morgan, Türkiye'ye ilişkin yayımladığı raporda yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 26 olarak belirlerken, politika faizinin ise yüzde 30 olacağını öngördü. Raporda, Borsa İstanbul’daki getirinin yüksek olduğu vurgulanarak yukarı yönlü potansiyelin devam ettiği ifade edildi. Bununla birlikte, Türkiye'deki yabancı yatırımcıların hisse sahipliğinin 2020 yılına kıyasla oldukça düşük seviyelerde olduğu belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün Türk lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranı koridorunda 2,10 puanlık indirime gitti. Bankadan yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık 2024 - 23 Ocak 2025 döneminde yüzde 0,00 – yüzde 39,90 aralığında olan faiz koridoru, 24 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 0,00 – yüzde 37,80 seviyesine çekildi.

Dünkü işlem gününde, küresel tarafta ise dikkatler; akşam saatlerinde Fed’in açıklayacağı faiz kararındaydı. Fed, beklentilere paralel olarak faiz oranını sabit bıraktı. Fed başkanı Powell, faiz kararından sonra yaptığı açıklamalarda: istihdam ve enflasyon hedeflerine yönelik risklerin dengeli olduğunu, politika faizini değiştirmek için acele edilmesine gerek olmadığını belirtti.

Avrupa tarafında, Almanya hükümeti tarafından yayımlanan ekonomik raporda, 2025 yılına kadar ihracatta yüzde 0.3’lük bir düşüş beklendiği bildirildi. Bunun yanı sıra, Almanya'da gelecek aya ilişkin Tüketici Güven Endeksi verisi de açıklandı. Aralık 2024'te eksi 21.4 olarak ölçülen endeks, Ocak ayı için 1 puanlık düşüşle eksi 22.4 seviyesine geriledi. Beklentilerin altında kalan bu veri, ABD tarifeleri, enerji maliyetleri ve siyasi belirsizliklerin etkisini sürdürdüğünü gösterdi. Bugün Euro Bölgesi için faiz oranı kararı bekleniyor. Özellikle büyüme sorunu yaşayan ülkeler açısından 25 baz puanlık faiz indirimi kesin gözüyle bakılıyor.

Ham petrol fiyatı 73, Brent petrol fiyatı 75 dolar seviyelerinde işlem görürken, altın fiyatı spot piyasada 2,761 dolar düzeyinde seyrediyor. Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı yaklaşık 105 bin dolar civarında işlem görmekte.

Paritelerde USD/TRY 35.80 GBP/TRY 44.55, EUR/TRY 37.39 seviyelerinde işlem görüyor.