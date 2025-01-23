Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe; 15 puan civarında pozitif başlangıç yaptı. Gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen endekste, kapanışa doğru yeniden ortaya çıkan alım ağırlıklı işlemlerle; seansın sonunu yüzde 1,06 oranında yükselişle 10.105,37 seviyesinden tamamladı.

TCMB, bugün 2025 yılına ilişkin ilk faiz kararını açıklayacak. Enflasyondaki aylık bazda geri çekilmenin sürmesi ile, politika faizinde de geri çekilmenin sürmesi bekleniyor. Beklentiler, Ocak ayında 250 baz puanlık faiz indirimi ile birlikte politika faizinin % 45,00 'e çekilmesi yönünde. 2025 yılında 8 kurul toplantısı gerçekleşecek Beklentimiz, 2025 yılında %30 'a kadar gerileyecek bir politika faizi olacağı yönünde. TCMB'nin 2025 yılı enflasyon beklentisinin %21 olduğunu düşünürsek, her toplantıda yapılabilecek faiz indirimi de sürpriz olmayacaktır.

Dün, Türkiye ekonomisine dair görüşlerini ileten Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Yardımcısı Jürgen Rigterink: ‘’Enflasyonda görülen düşüş eğilimi ve faizlerde gerçekleştirilen indirimler, Türkiye’yi yabancı yatırımcılar için cazip hale getirecektir’’ şeklinde ifadelerde bulundu.

Küresel tarafta ise yeni ABD Başkanı Donald Trump’ın Akşam saatlerinde yaptıpı açıklamalar takip edildi. Trump: Rusya’nın bir an önce savaşı durdurması gerektiğini söylerken, yakında bir barış anlaşması yapılamaması durumunda ise Rusya’nın ihraç ettiği ürünlere yüksek gümrük vergileri ve yaptırımları devreye alacağını vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa'nın Donald Trump'ın gümrük tarifelerine karşı hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

IMF Başkanı Georgieva, yapay zeka konusunda gelişen ve gelişmekte olan ülkeler arasında önemli farklar bulunduğunu belirterek, "İyi haber ise yapay zeka küresel büyümeyi önemli oranda artırabilir." dedi.

Altın, Trump'ın açıklamaları sonrasında, küçük çaplı kâr satışlarına rağmen 2750 doların üzerinde tutunuyor.

Belirsizliklerin altına destek olmaya devam etmesi bekleniyor.

Petrol fiyatları, Trump'ın birkaç ülkeye önerdiği tarifelere yönelik endişelerin etkisi ile geriliyor.

Brent ham petrol vadeli işlemleri 23 sent ve yüzde 0,3 düşerek varil başına 78,79 dolara gerilerken, ABD Ham Petrolü (WTI) 18 sent veya yüzde 0,2 düşerek 75,26 dolara geriledi.

Paritelerde USD TRY 35.67, GBP/TRY 43.93, EUR/TRY 37.12 seviyelerinde aişlm görüyor.