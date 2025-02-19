Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

BİST100 endeksi, dünkü işlem gününü 80 puan yükseliş ile 9.916 seviyesinden tamamladı. Tepki alımları ve jeopolitik gerginliklerin hafifleyeceği beklentisi endeksi yükseltti

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) dün, 2024 yılı 4. Çeyrek İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Buna göre; İşsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Ocak ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) oranlarını açıkladı. Konut Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,7 oranında artarken, önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,9 oranında artış gösterdi. KFE, reel olarak ise yüzde 7,2 oranında azaldı.

TCMB dün ayrıca, 2024 yılı Aralık ayına ait özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcuna ilişkin istatistikleri açıkladı. Buna göre; Aralık sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki çeyreğe göre 4,0 milyar ABD doları artarak 173,3 milyar ABD doları oldu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye bankacılık sektörü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kurum, Türkiye’nin döviz rezervlerindeki artış ve makroekonomik istikrardaki iyileşmelerin, bankaların faaliyet ortamını desteklediğini ve enflasyonun düşmesiyle olumlu etkilerin sürebileceğini belirtti.

Avrupa tarafında ise Almanya’dan gelen veriler, yatırımcıların önceki aylara kıyasla daha iyimser olduğunu gösterdi. ABD tarafından gelebilecek gümrük vergilerinin ertelenmesi veya beklenenden daha düşük seviyede gerçekleşmesi ihtimali, ayrıca pazar günü yapılacak hükümet seçimlerine yönelik olumlu beklentiler piyasalara yansıdı.

AB tarafından yapılan önemli açıklamalardan biri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa ile ABD arasındaki güven ilişkisini zedelediği yönündeydi. Ayrıca, ABD ile Rusya arasında gerçekleşen görüşmeye de tepki göstererek, bu tür müzakerelere Ukrayna ve Avrupa’nın da dahil edilmesi gerektiğini savundu

Altın, güvenli liman talebinin artmasıyla rekor seviyeye yakın bir seviyede yatay seyrediyor. Külçe, Salı günü ABD ve Rus yetkililerin Ukrayna'daki savaşı görüşmek üzere bir araya gelmesiyle yüzde 1,4 yükseldikten sonra ons başına 2.934 doların üzerinde işlem gördü.

Petrol, OPEC+'nin arz artışlarını erteleme ihtimali ve Rusya'dan gelen akışlarla ilgili belirsizlik nedeniyle yükselişini koruyarak yatay seyrediyor. Brent ham petrolü, haftanın ilk iki seansında yüzde 1,5 artış gösterdikten sonra varil başına 76 dolara yakın işlem gördü. ABD Ham Petrolü ise 72 doların altında işlem gördü.

Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı 95,000 dolar seviyesinde işlem görüyor.

USD/TRY 36.30, EUR/TRY 37.98, GBP/TRY 45.83 seviyelerinde işlem görüyor.