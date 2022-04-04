Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Geçtiğimiz Cuma günü Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri açıklandı. Erdoğan, Putin'e Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul’daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti.

Ukraynalı müzakereci Arakhamia, “Zelenskiy ve Putin görüşmesinin tarihi ve yeri henüz belli değil. Büyük ihtimalle İstanbul'da veya Ankara'da olacak.” Açıklamasını yaptı.



Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin yerel para cinsinden kredi notunu düşürdü. Artan gıda ve enerji fiyatları dahil olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşının yansımalarının, Türkiye'nin zaten zayıf olan ödemeler dengesini daha da zayıflatacağı ve enflasyonu artıracağı belirtildi. Raporda, "2023 genel seçimleri öncesinde, uzun vadeli ekonomik istikrar pahasına olası ek teşvik önlemleriyle birlikte, ekonomi politikası belirsizliğinin yüksek kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz." İfadeleri kullanıldı. S&P, Türkiye'nin ekonomik büyümesinin bu yıl %2,4, gelecek yıl %2,9 olacağı tahmininde bulundu. USDTRY beklentisi ise bu yıl için 16,00 olurken, gelecek yıl için 16,50 olarak tahmin edildi.

Slovakya Rus doğalgazını ruble olarak ödemeyi Kabul ettiğini açıkladı. Slovakya Ekonomi Bakanı Sulik, Rusya'dan yapılan ithalatın Slovakya'daki tüm gaz arzının yaklaşık % 85'ini oluşturduğunu, bu nedenle ülke yetkililerinin bu konuda pragmatik kalacağını vurguladı. Diğer yandan Baltık ülkeleri Letonya, Litvanya ve Estonya Rusya’dan doğal gaz alımını durdurduğunu açıkladı. Diğer yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın doğal gaz ihracatında uygulamaya konulan rubleyle ödeme sisteminin başka ihracat ürünlerinde uygulanacağından emin olduğunu söyledi.

Euro Bölgesi’nde enflasyon tüm zamaların zirvesini görerek rekor tazeledi. Euro Bölgesi TÜFE aylık bazda %2,5 olurken, yıllık bazda %7,5’e yükseldi.

ABD’de Mart ayı tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Tarım dışı istihdam 431 bin kişi artış gösterdi. ABD’de yılın ilk çeyreğinde tarım dışı sektörlerde 1,6 milyon üzerinde istihdam sağlandı. İşsizlik oranı ise %3,6 ile pandemi öncesi seviyeye döndü.

Türkiye’de enflasyon verileri takip edilecek. Geçtiğimiz Cuma günü İstanbul Ticaret Odası’nın açıkladığı verilere göre İstanbul’da enflasyon %6,29 artarak %63,25 oldu. Bugün açıklanacak enflasyon verisinin, enflasyonda öncü gösterge olarak kabul edilen İstanbul enflasyonuna yakın çıkması beklenmekte.

Geçtiğimiz haftayı 14,685 seviyelerinde kapatan USDTRY, haftanı ilk işlem gününde ayni seviyelerde fiyatlanıyor. EURTRY 16,225 ve GBPTRY 19,273 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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04/04/2022 09:03