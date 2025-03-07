Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe; 81 puan civarında yükselişle başladı. Gün içerisinde, TCMB’den gelen faiz indiriminin beklentiler dahilinde olması sonrasında dalgalı bir seyir ortaya çıkarken; kapanışa doğru ise yeniden alıcılı işlemler ön plana çıktı. Seansın sonunu yüzde 2,65 oranındaki güçlü artışla, 2 Ağustos 2024 tarihinden bu yana en yüksek kapanış seviyesi olan 10.459,08 puandan noktaladı.

Endekste, dünkü yükselişle beraber son günlerde oluşan pozitifliğin sebebini; ABD ile Ukrayna konusunda anlaşamayan AB’nin, devreye alacağı yeni savunma planı çerçevesinde Türkiye ile iş birlikleri yapabileceği ve bu kapsamda iyileşen ilişkilerin; Türkiye’nin AB üyeliği, serbest dolaşım hakkı ve/veya ticari ilişkilerde işbirliği gibi yeni olanakları beraberinde getirebileceğine dair beklentiler olabileceğini düşünüyoruz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB)’nın, dünkü Para Politikası Kurulu toplantısında; beklentilere paralel olarak 1 Hafta Vadeli Repo İhale Faiz Oranı(Politika Faizi) 250 baz puan indirildi. PPK karar metninde ayrıca; Şubat ayında hizmet enflasyonunda iyileşme olduğu vurgulanırken, faiz indirimleri için ihtiyatlı duruş sinyali verildi.

Dün, küresel tarafta ise; Avrupa Merkez Bankası (ECB)’nın para politikası toplantısı takip edildi. ECB, beklentilere paralel olarak 25 baz puan daha faiz indirdi. ECB Başkanı Christine Lagarde, para politikasının artık daha az kısıtlayıcı olduğunu belirtti. Almanya’nın son dönemdeki altyapı ve borçlanma politikalarının büyümeye olumlu katkı sağlayacağını ifade eden Lagarde, enflasyon konusunda ise temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

ABD tarafında ise dün yayımlanan verilerde, haftalık işsizlik başvurularının beklenenden iyi geldiği ancak ocak ayı dış ticaret açığının 131.4 milyar dolara yükselerek şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştığı görüldü. Özellikle ABD’li yatırımcıların olası vergilere karşı önlem almasının, ithalatın ihracata kıyasla çok daha yüksek gerçekleşmesine sebep olduğu görülüyor.

Külçe altın, bugün hafifçe gerileyerek ons ​​başına 2.905 dolara yaklaştı ve hafta boyunca yüzde 1,7 arttı.

Petrol,tarifelerin küresel piyasalara belirsizlik getirmesiyle Ekim ayından bu yana en büyük haftalık düşüşe doğru gidiyor. Brent varil başına 70 doların altında işlem gördü ve vergilerin talebi azaltacağı endişesiyle hafta boyunca yaklaşık yüzde 5 düştü. ABD Ham Petrolü 66 dolara yakın seyretti

Paritelerde ise USD/TRY 36,50, GBP/TRY 47, EUR/TRY 39.50 seviyelerinde işlem görüyor.