Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

BİST-100 endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününe; 89 puan civarında yükselişle başladı. Seans içerisinde 10.029,83 puan seviyesini test eden endekste, günün sonunu ise; yüzde 2,61 oranında yükselişle 9.911,07 puandan noktaladı.

Türkiye’de dün tüm dikkatler; TÜİK tarafından açıklanacak olan Şubat ayı enflasyon verilerindeydi. Aylık data, beklentilerden iyi gerçekleşme ile yüzde 2,27 düzeyinde gelirken, buna paralel olarak yıllık data da tahminlerin altında kaldı ve yüzde 39,05 olarak geldi.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, maliye ve gelirler politikaları sayesinde beklentilerdeki iyileşmenin sürdüğünü ve enflasyondaki düşüşün devam edeceğini ifade etti.

Dün açıklanan bir diğer önemli veri ise İmalat PMI oldu. 48.3 olarak gerçekleşen PMI, önceki aya kıyasla bir miktar artış gösterse de, 50 seviyesinin altında kalarak imalat sektöründeki daralmanın Şubat ayında da devam ettiğine işaret etti.

Avrupa’da TÜFE beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşerek yıllık bazda yüzde 2.4, aylık bazda ise yüzde 0.5 olarak açıklandı. PMI verileri de dikkat çekti. Almanya ve Fransa’nın imalat PMI verileri sırasıyla 46.5 ve 45.8 seviyesinde gelirken, Avrupa genelinde PMI 47.6 olarak gerçekleşti. Beklentileri aşmasına rağmen, Avrupa’da imalat sektörünün daralmaya devam ettiği görüldü. Ancak analistler, imalat sektöründe kademeli bir toparlanma sinyali olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamalarla; Çin, Kanada ve Meksika’ya yönelik gümrük tarifelerinin 4 Mart’tan(bugün) itibaren uygulanacağını söyledi. Özellikle de Trump’ın: ‘fentanil’ ile mücadeledeki başarısızlıkları nedeniyle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltmesi küresel çapta risk iştahını baskılayabilecek derecede önemliydi.

Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ortaklarına gümrük vergileri uygulayacağını teyit etmesinin ardından yükselişe geçti. Böylece, küresel ekonominin görünümüyle ilgili endişeler derinleştirip güvenli liman alımları arttı.

Külçe altın, pazartesi günü yüzde 1,2'lik bir artışın ardından ons başına 2.892 dolara yakın işlem görüyor.

Petrol, OPEC+'nin durdurulan üretimi canlandırma planlarını işaret etmesi ve Trump yönetiminin birden fazla cephede ticaret savaşları tehdidinde bulunmasının ardından neredeyse üç ayın en düşük seviyesinde kayıplarını sürdürdü.

Pazartesi günü yüzde 1,6 düşüş yaşayan Brent petrolü varil başına 71 dolara doğru gerilerken, ABD Ham Petrolü 68 dolara yakın seyrediyor.

Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı 83 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.

Paritelerde USD/TRY 36.47, GBP/TRY 46.32, EUR/TRY 38.25 seviyelerinde işlem görüyor.