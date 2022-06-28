Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Bugün İspanya’da gerçekleştirilecek NATO zirvesine katılacağını hatırlatan Erdoğan, “Ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız.” Dedi. Suriye konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez orada da yeni harekatlara başlayacağız.” Açıklamasını yaptı. Enflasyon ile ilgili olarak ise, “Bu yükü bir müddet daha omuzlamak durumunda kalacağımız açıktır.” İfadelerini kullanan Erdoğan, “2023 Şubat, Mart aylarından itibaren enflasyonun yeniden makul ve hızla daha da aşağılara indirebileceğimiz bir seviyeye çekmiş olacağız.” Dedi. Ayrıca Erdoğan, asgari ücretin yeniden değerlendirilmesi istediğini de belirtti.



Hazine ve Maliye Bakanlığı BDDK kararlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte ve eşgüdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir.” İfadeleri kullanıldı. Geçtiğimiz Cuma günü BDDK ticari kredi kullandırımıyla ilgili bir dizi sınırlama getirmiş, sonrasıda döviz kurlarında aşağı yönlü hareketler görülmüştü.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında güvenlik endişelerini gidermek için bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını ve Madrid’de gerçekleşecek NATO zirvesinde görüşmelerin süreceğini söyledi. İsveç Başbakanı Andersson görüşmelerin olumlu sonuçlanacağını umduğunu belirtti ve "AB'nin terör örgütü listesinde bulunan PKK İsveç için de terör örgütüdür." Açıklamasını yaptı. Ayrıca Andersson, “Yeni ve daha sert Terör Suçları Yasası, daha geniş bir kapsam ve en yüksek cezalarla Temmuz’un ilk günü yürürlüğe girecek." İfadelerini kullandı. Diğer yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD Başkanı Biden ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO liderler zirvesinde görüşebileceğini açıkladı. NATO liderler zirvesi bugün başlayacak ve Perşembe gününe kadar devam edecek.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Euro Bölgesi’nin bu yıla ilişkin büyüme beklentilerini aşağı yönlü güncelledi. Bu yıl için Euro Bölgesi büyüme beklentisini %2,7’den %2,6’ya çeken S&P, 2023 beklentisini ise %2,2’den %1,9’a indirdi. Yapılan açıklamada, yüksek enflasyonist baskılar nedeniyle bu revizenin yapıldığı belirtildi.



Venezuela yönetimi ABD’li bir heyetin görüşme için ülkeye geldiğini açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşı ile yaşanan petrol krizi sonrası, ABD’nin Venezuela’ya yaptırımları hafifletmesi ve petrol krizi nedeniyle bir alternatif oluşturması bekleniyordu.



USDTRY 16,573, EURTRY 17,519 ve GBPTRY 20,324 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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28/06/2022 09:13