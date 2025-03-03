Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

BİST-100 endeksi, geçtiğimiz haftanın son işlem gününe; önceki gün ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret tarifelerinin 4 Mart’ta yürürlüğe gireceğine dair yaptığı açıklamalarının etkisiyle 44 puan civarında negatif başladı. Seans içerisinde 9.623,94 puan seviyesini test eden endekste, günün sonunu ise; yüzde 0,85 oranında düşüşle 9.658,72 puandan noktaladı.

TÜİK tarafından geçtiğimiz Cuma günü açıklanan veri setine göre; 2024 yılının 4. çeyreğinde Türkiye’nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış GSYİH zincirlenmiş hacim endeksi olarak bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 oranında artarken, geçen yılın aynı çeyreğine göre de yüzde 3,0 oranında senelik artış kaydedildi.

TÜİK’ten gelen bir diğer veri seti olan Ocak ayında ilişkin İşgücü İstatistikleri ise; İşsizlik Oranı’nın 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 düzeyinde gerçekleştiğine işaret etti.

Piyasa kapanışı sorasında TCMB, normalleşme adımları kapsamında; ihracat bedellerinin TCMB’ye satış yükümlülüğünü yüzde 30'dan yüzde 25'e düşürdü. Cumartesi günü ise, yine TCMB’den gelen basın duyurusuyla; yabancı para kredilerdeki gelişmeleri dikkate alarak sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikleri yapıldığı belirtildi. Buna göre; Yabancı para krediler için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırı yüzde 0,5’e düşürülürken, yabancı para kredi büyüme sınırından istisna tutulan kredilerin kapsamı da daraltıldı.

Küresel tarafta, ABD’de açıklanan PCE(Kişisel Tüketim Harcamaları) Endeksleri; beklentilere paralel geldi. Akşam saatlerinde Beyaz Saray’da, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmelerden ise bir sonuç alınamadığı görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tehditleri geçen hafta doları bir kez daha yükseltti, ancak giderek büyüyen bir yatırımcı grubu, ABD ekonomisinin soğuduğuna dair işaretler ve bir ticaret savaşının doları daha da zayıflatacağı endişesiyle rezerv para birimi aleyhinde pozisyon almaya başladı.

Altın fiyatları geçen haftaki düşüşün ardından tarife endişeleri ile tekrar yükselişte. Külçe altın ons başına 2.870 dolara yakın işlem görüyor.

Petrol, Trump yönetiminin Çin de dahil olmak üzere ABD'nin başlıca ticaret ortaklarına yönelik planlanan tarifeleri öncesinde haftanın başında değer kazandı.

Brent, Eylül ayından bu yana en büyük aylık kaybından sonra varil başına 73 doların üzerine çıkarken, ABD Ham Petrolü 70 dolara yakın işlem görüyor.

Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı 92 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.

Paritelerde USD/TRY 36.53, GBP/TRY 46.04, EUR/TRY 38.04.