Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Geçtiğimiz hafta Türkiye’de faiz kararı önemli bir gelişme olarak öne çıktı. Enflasyonun düşmesiyle birlikte para politikasında gevşeme sürecinin başlaması, ekonomik aktiviteyi canlandırmayı amaçlıyor. TCMB tarafından yayımlanan piyasa verileri anketinde, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28.04, döviz kuru beklentisi ise 42.79 olarak açıklandı. TCMB’nin kararlı duruşu ve güçlü rezervleri sayesinde döviz kurlarında büyük bir artış yaşanmayacağı öngörülüyor.

Borsa tarafında ise BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftanın son işlem gününde pozitif seyrini sürdürerek günü yüzde 0.46, haftalık bazda ise yüzde 8.78 yükselişle 10,507 seviyesinde kapattı. Dolar bazında BIST 100 ise haftalık yüzde 9 yükselerek 288 seviyesine ulaştı.

Avrupa tarafında, Avrupa Merkez Bankası (ECB) 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirerek politika faizini yüzde 2.5’e çekti. ECB politika yapıcısı, Euro Bölgesi enflasyonunun "neredeyse zirveden düştüğünü" belirterek, enflasyonun orta vadede sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine gerilemesini beklediğini söyledi. Geçtiğimiz hafta ayrıca Almanya’nın borçlanma ve koalisyon hükümetinin kurulma haberleri dikkat çeken gelişmeler arasındaydı.

ABD tarafında ise haftanın sonunda açıklanan işsizlik oranı piyasalar tarafından yakından takip edildi. Şubat ayı işsizlik oranı yüzde 4.1 olarak açıklandı. Son dönemde istihdam verilerinin zayıf performans göstermesi, piyasaların olası bir faiz indirimi beklentisini artırdı. Cuma günü FED Başkanı Jerome Powell, faiz indirimi konusunda acele edilmesine gerek olmadığını belirtti. Ayrıca, tarifelerle ilgili etkilerin incelenmesi gerektiğini ifade ederek, son açıklanan verilerin ekonomik belirsizlikleri ortaya koyduğunu vurguladı. ABD borsalarınd bu belirsizliklerin en önemli etkisini hisseden taraflardan birisi oldu. Endekslerde ciddi değer kayıpları yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın borsalardaki düşüşü küreselcilerin etkisine bağlaması dikkat çeken bir yorum olarak öne çıktı. ABD için bir diğer önemli gelişme ise kredi derecelendirme kuruluşu Morgan Stanley’nin 2025 büyüme tahminini yüzde 1.9’dan yüzde 1.5’e düşürmesi oldu.

Ham petrol 67, Brent petrol fiyatı 70 dolar seviyelerinde işlem görürken, altın fiyatı spot piyasada 2,913 dolar düzeyinde seyrediyor. Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı 82,000 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Türkiye tarafında bu hafta perkande satışları verisi ve geçtiğimiz hafta gerçekeleşen Para Politaksı toplantı özeti, Avrupa’da Almanya’nın ticaret dengesi ve İngiltere’nin aylık GSYIH ve sanayi üretim verisi önem kazanıyor. ABD tarafında ise bu hafta TÜFE ve ÜFE verileri küresel piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek veri olarak karşımıza çıkıyor.

Paritelerde USD/TRY 36.53, 39.60, GBP/TRY 47.21 seviyelerinde işlem görüyor.