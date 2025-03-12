Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe; sadece 1 puan civarında yatay negatif başladı. Gün içerisinde dalgalı seyir izleyen endekste; aşağıda 10.357,09, yukarı tarafta 10.522,14 puan seviyelerini test ettik. Seansın sonunu ise; yüzde 0,15 oranındaki sınırlı yükselişle, 10.438,33 puandan noktaladı.

Dünkü işlem gününde, TÜİK tarafından açıklanan veriye göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamına ilişkin ‘ciro endeksi’ Ocak ayında yüzde 1,6 oranında artış kaydetti. TÜİK’in açıkladığı bir diğer veri setine göre; Ocak ayında ‘ticaret satış hacmi’ yüzde 5,3 oranında artarken, ‘toptan ticaret satış hacmi’ yüzde 4,1 ve ‘perakende ticaret satış hacmi’ yüzde 12,5 oranlarında arttı.

ABD tarafında ise Başkan Donald Trump, Kanada’ya ek yüzde 25 gümrük vergisi getirdiğini açıkladı. Böylece toplam ek vergi oranı yüzde 50’ye ulaştı. Geçtiğimiz günlerde Kanada'nın bu vergilere karşı misilleme yapması Trump tarafından sert şekilde eleştirilmişti. Son gelişmelerin ardından Kanada, bazı vergileri askıya aldığını duyurdu. Bu hamlenin devamında ABD’de vergiyi tekrar yüzde 25’e geri çektiği açıkladı.

Dikkat çeken bir diğer gelişme ise Ukrayna ile Rusya arasında sağlanan 30 günlük ateşkes oldu. ABD’nin Ukrayna ile yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken, bu ateşkesin hem Avrupa hem de bölge ekonomisi açısından büyük öneme sahip olduğu gmörülüyor. ABD’de diğer bir gelişme Ocak ayında iş ilanları beklentilerin üzerinde artış gösterirken, işe alımlar ve işten çıkarmalarda önemli bir değişiklik olmadı. Ancak Trump’ın gümrük vergileri politikaları ve federal hükümetin iş gücü piyasasına yönelik planlarının etkisi belirsizliğini koruyor.

Ham petrol 66, Brent petrol fiyatı 70 dolar seviyelerinde işlem görürken, ons altın fiyatı spot piyasada 2,915 dolar düzeyinde seyrediyor. Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı 81 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ons altın geçtiğimiz gün 2880 dolar seviyelerine kadar geri çekilmsinden sonra ABD tarfileri, enflasyonist ortamın oluşması tekrar 2900 üzeri seviyesini koruyor.

Türkiye tarafında Ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi

setini takip edilir. Küresel tarafda ise bugün piyasalarda tarafından önemle takip edilecek konulardan biri, ABD tarafından açıklanacak TÜFE ve ÜFE verilerinde olacak.

Paritelerde USD/TRY 36.61, GBP/TRY 47.33, EUR/TRY 39.96.