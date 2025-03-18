Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

BİST-100 endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününe; 28 puan civarında pozitif başlangıç yaptı. Gün içerisinde dalgalı seyir izleyen endekste; aşağı tarafta 10.809,13, yukarı tarafta 10.902,61 puan seviyeleri test edildi. Seansın sonunu ise yüzde 0,20 oranındaki sınırlı yükselişle; 26 Temmuz 2024 tarihinden bu yana en yüksek kapanış seviyesi olan 10.862,14 puandan noktaladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dün açıkladığı, Şubat ayına ilişkin ‘merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri’ne göre; 1 trilyon 33,5 milyar TL’lik bütçe giderlerine karşın, 723,4 milyar TL tutarında bütçe geliri elde edildi ve böylece 310,1 milyar TL tutarında bütçe açığı ortaya çıktı.

Ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin gölgesindeki küresel tarafta, ekonomik takvimde takip edilen kritik verilerde ise; Çin’in ‘sanayi üretimi’ ve ‘sabit varlık yatırımları’ beklentilerin üzerinde büyürken, ‘işsizlik oranı’nda yaşanan yükseliş ise dikkat çekti. ABD’de günün kritik veri setinde; ‘perakende satışlar’ manşette beklentilerin altında yüzde 0,2 artış gösterirken, çekirdek data ise tahminlere paralel geldi.

Altın, ABD’den gelen ve ekonomik yavaşlama endişelerini artıran verilerin ardından 3 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Orta Doğu’da artan gerilim de değerli metalin güvenli liman olarak cazibesini artırdı.

Petrol, küresel petrol arz fazlasına ilişkin endişeleri gölgede bırakan Orta Doğu’daki artan gerilim ile yükseldi.

Küresel petrol fiyat göstergesi Brent petrol, son iki işlem gününde yüzde 1,7 yükseldikten sonra varil başına 71 doların üzerine çıktı. ABD ham petrolü ise 68 dolara yaklaştı.

Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı 82 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.

Paritelerde USD/TRY 36.67, EUR/TRY 40, GBP/TRY 47.57 seviyelerinde işlem görüyor.