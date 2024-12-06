Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe; 26 puan civarında pozitif başladı. Gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen endekste, seansın sonunu; kapanışa doğru gelen alım ağırlıklı işlemlerin etkisiyle, yüzde 0,50 oranında yükselişle 9.935,96 puandan tamamladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün yaptığı açıklamalarda: enflasyonun düşmesi için doğru yolda olduklarını ve önemli olanın hedefler olduğunu belirtti. Yılmaz, ayrıca: Bölgemizde ve Dünyada yaşanan gelişmelere rağmen, Türkiye ekonomisinde büyümenin devam ettiğini ve 4.çeyrekte bunun daha net görüleceğini ifade etti.

dün Akşam saatlerinde ise, TCMB, BDDK ve SPK’dan gelen önemli kararlar takip edildi. TCMB, TÜFE’ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının yüzde 80'den yüzde 30'a indirilmesini kararlaştırırken, BDDK da, bankalar ve finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulamamasına karar verdi. SPK ise, verdiği ilke kararıyla; 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere BİST-50 endeksi içerisindeki pay senetlerinde açığa satış yasağının kaldırılacağını, yayımladığı haftalık bültende duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümetin milletvekilleri tarafından güvensizlik oyundan sonra yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde yeni bir başbakan atayacağını belirtti. Macron, öncelikli hedefinin parlamentodan 2025 bütçesini geçirmek olduğunu ifade etti. Macron’un hedefinin bütçe görüşmeleri geçirmek olduğu belirtmesi Avrupa tarafında olumlu karşılandı. Dün gündeme gelen istifa iddialarına ise Macron, görev süresi dolana kadar başkanlık görevine devam edeceğini belirtti.

ABD'de haftalık işsizlik başvuru rakamları açıklandı ve verilerde hafif bir artış gözlemlendi. Bu beklenmedik artış, faiz indirimi beklentilerini tekrar alevlendirdi. Gün içerisinde doların Avrupa para birimlerine karşı bir gerileme yaşandığı görüldü. Öne çıkan diğer bir veri ise dış ticaret açığı oldu; Ekim ayında yüzde 11.9 daralarak 73.8 milyar dolara geriledi.

Altın, Fed'in faiz oranı politikasını etkileyebilecek önemli bir ABD istihdam raporunun öncesinde düşüş kaydetti.

Değerli metal Perşembe günü yüzde 0,7 düştü ve bu 25 Kasım'dan bu yana en büyük düşüşü oldu.

ons başına 2.632,73 dolarda işlem görüyor. Gümüş ve paladyum yükselirken, platin ise düştü.

Petrol, OPEC+'nın kapatılan üretimin yeniden canlanmasını üç ay daha erteleme kararından sonra yatay seyretti.

Brent ham petrolü, Perşembe günü yüzde 0,3 düşüşle kapandıktan sonra varil başına 72 dolara yakın işlem gördü ve ABD Ham Petrolü 68 doların üzerinde işlem gördü.

USD/TRY 34.80, EUR/TRY 36.85, GBP/TRY 44.36 seviyelerinde işlem görüyor.