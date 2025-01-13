Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

BİST-100 endeksi, geçtiğimiz haftanın son işlem gününe; 13 puan civarında pozitif başladı. Gün içerisinde dalgalı seyir oluşan endekste, 16:30’da ABD’den gelen güçlü Tarım Dışı İstihdam verisinin Fed’e dair faiz indirim beklentilerini ötelemesiyle; Seansın sonunu yüzde 0,90 oranında düşüşle 9.910,61 puan seviyesinde tamamladı.

Cuma günü, Türkiye tarafında TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı Sanayi Üretimi verisinde; aylık bazda yüzde 2,9 oranında artış olurken, senelik bazda da yüzde 1,5 oranında artış ortaya çıktı. Yine TÜİK’in açıkladığı Kasım ayı İşsizlik Oranı ise; önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 8,6 olarak gerçekleşme gösterdi.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan verilere ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu: ‘’Zayıf dış talep koşulları ve dezenflasyon sürecine rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye yönelik politikalarımız sayesinde ekonomimnin dayanıklılığını koruduğunu, sanayi üretiminin son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştığınını belirtti.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde, küresel ekonomik takvimde ise dikkatler; ABD’de açıklanan Aralık ayı iş istatistiklerindeydi. Veri setinde manşet tarafta yer alan Tarım Dışı İstihdam; son 7 ayın en güçlü seviyesi olarak 256 Bin düzeyinde gelirken, İşsizlik Oranı da; yüzde 4,2’den yüzde 4,1’e gerileyerek istihdamın güçlü olduğuna işaret etti. Enflasyonist etki açısından kritik olan Ortalama Saatlik Kazançlar ise; beklenildiği gibi aylık yüzde 0,3 oranında arttı

İngiltere’de geçtiğimiz ay açıklanan büyüme oranının neredeyse sıfır seviyesinde olmasına rağmen enflasyonist baskılar devam ediyor. İngiltere ekonomisinin bu durumdan olumsuz etkilendiği görülüyor. Geçtiğimiz ay tahvil getirilerinin uzun süredir en yüksek seviyelere çıkması dikkat çekerken, Merkez Bankası’nın (BoE) bu ay nasıl bir politika izleyeceği merak konusu olmuş durumda.. Faiz oranlarının düşürülmesine de kesin gözüyle bakılıyor. İngiltere’de bu hafta TÜFE ve GSYIH verileri açıklanacak. Aynı şekilde Avrupa tarafından da TÜFE verileri takibimizde olacak.

Petrol fiyatları, ABD tarafından en geniş kapsamlı yaptırımlara konulacak Rus petrol ve doğalgaz gelirlerini kapsamasından kaynaklanacak arz kesintilerine hazırlanmasıyla Cuma günü yüzde 3'ten fazla artarak üç ayın en yüksek seviyesine çıktı. Ham petrol fiyatı 77, Brent petrol fiyatıda 80 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Altın tarafında ise ABD tarafından gelen veriler sonrasında enflasyonist baskının artması, Çin’deki gevşeme sinyalleri, Avrupada’daki belirsizliklerin etkisi ve Trump döneminin berlisizliğinin etkisiyle artışın devam ettiği görüldü. Altın fiyatı spot piyasada 2,688 dolar düzeyinde seyrediyor.

Bu gelişmelerin ardından, gelişmekte olan para birimlerinin yanı sıra Euro (EUR) ve İngiliz Sterlini (GBP), ABD Doları (USD) karşısında değer kaybettiğini görüyoruz. USD/TRY 35.45, GBP/TRY 43.08 ve EUR/TRY 36.25 seviyelerinde işlem görüyor.