Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

BİST100 endeksi dünkü işlem gününü siyasi gelişmelerin etkisi ile negatif tamamladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 100'ün üzerinde kişi hakkında gözaltı kararı alınması haberleri ile belirsizlik kaynaklı panik satışlarının etkisi sonrasında BİST100 endeksi açılışta ve ve öğleden sonra iki kez devre kesti. Endekste 10.400 – 10.800 arasında gap oluştu. Yaşanan gelişmelerle Dolar / TL 41 seviyesini, gram altın 4.000 TL seviyesini görürken Bist 100 endeksi seansın sonunu ise; yüzde 8,72 oranındaki düşüşle, 9.860,29 puandan noktaladı.

Dünkü işlem gününde Borsa İstanbul’da oluşan oynaklığın benzerini, döviz kurları ve tahvil piyasalarında da yaşandı. Bunun üzerine, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: ‘’Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor.’’ ifadelerine yer verdi.

Amerikan Yatırım Bankası JPMorgan, Türkiye yıl sonu enflasyon tahminini %27,2’den %29,5’e, Mart ayı enflasyon tahminini %2,3’ten %3,2’ye yükseltti. JP Morgan, ayrıca yıl sonu Türkiye politika faizi tahminini %30’dan %35’e yükseltti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Morgan Stanley'in Borsa İstanbul'dan çekildiğine ilişkin haberlerin manipülasyon içerdiğini açıkladı.

Morgan Stanley, Borsa İstanbul üyeliklerinin sona erdiği iddiasıyla ilgili haberler çerçevesinde kapsamında açıklama yaptı. Açıklamada, Morgan Stanley'in Türkiye'ye olan bağlılığını sürdürmekte olduğu belirtilerek, "İstanbul'daki varlığımızı koruyacak ve Türkiye'deki müşterilerimizin şirketimizin tüm kapasitesinden faydalanmaya devam etmesini sağlayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Küresel tarafta ise, Asya seansında; Japonya Merkez Bankası faiz oranını sabit bırakması olumlu karşılık bulurken, gün içerisinde ticaret savaşları ve jeopolitik risklere dair gelişmeleri de izledik. Akşam saatlerinde ise; tüm dikkatlerin çevrildiği Fed, beklenildiği gibi faiz aralığını yüzde 4,25- 4,50 bölgesinde sabit bıraktı.

Altın, Fed’in büyüme tahminlerini düşürmesi ve enflasyon beklentilerini yükseltmesi sonrası ons başına 3.055 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Petrol, ABD büyüme görünümüne odaklanılmasıyla hafifçe yükseldi.

Brent, Çarşamba günkü hafif artışın ardından varil başına 71 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrol 67 dolar civarında seyretti.

Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı 86 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.

Paritelerde USD/TRY 38.00, EUR/TRY 41.40, GBP/TRY 49.37 seviyelerinde işlem görüyor.