Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe; sadece 1 puan civarında yatay pozitif başlangıç yaptı. Öğleden sonra alım ağırlıklı işlemlerin bir miktar ön plana çıktığı endekste, seansın sonu da yüzde 0,45 oranında yükselişle 9.807,50 puandan noktaladı.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) işbirliği ile yürütülen ‘Tüketici Eğilim Anketi’nin, 2025 yılı Şubat ayına ilişkin sonuçları açıklandı. Buna göre; Tüketici Güven Endeksi, yüzde 1,4 oranında artarak 82,1 oldu.

TÜİK dün ayrıca, 2024 yılı Aralık ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini de açıkladı. Tarım-GFE aylık bazda yüzde 2,13 düzeyinde, yıllık olarak ise yüzde 32,49 oranında artış gösterdi.

TCMB ve BDDK ise, her Perşembe günü açıkladıkları istatistiki verileri yayımladı. 14 Şubat haftasına ait BDDK’nın açıkladığı veriye göre; KKM hesaplarından 46 Milyar 430 Milyon TL civarında azalış yaşandı. TCMB’nin Brüt Döviz Rezervleri 3 Milyar 748 Milyon Dolar civarında artış gösterirken, Altın Rezervleri ise 1 Milyar 912 Milyon düzeyinde artış gösterdi. Yurt dışı yerleşikler 108,38 Milyon Dolar civarında hisse senedi alışı yaparken, aynı zamanda 1 milyar 851 Milyon Dolar civarında da DİBS alımı yaptılar.

ABD Başkanı Donald Trump, görevinin 1. ayını doldururken, federal hükümette köklü değişiklikler ve düzenlemeler yaparak Amerikan imajını yükseltecek büyük adımlar attıklarını belirtti.

Trump, "Her bir yeni düzenleme için ABD tarihindeki en büyük deregülasyon kampanyasını başlattıklarını belirtti.. ABD'nin eskiden olduğu gibi yine bir "gümrük vergisi ülkesine" döneceğini kaydeden Trump, ticaret yaptıkları ülkelere ABD'ye uygulanan kadar gümrük vergisi uygulayacaklarını ve Amerika'yı yeniden zengin yapacaklarını belirtti.

Altın, ekonomik görünümle ilgili artan güvenli liman talebi nedeniyle rekora yakın bir seviyede kaldı. Böylece altın sekiz haftalık yükselişine doğru ilerliyor.

Altın, bu hafta ons başına yüzde 2 yükselerek 2.940 dolara yakın işlem gördü.

Petrol, artan arz belirsizliği ve zayıf ABD dolarından gelen destekle Ocak ayının başından bu yana en büyük haftalık kazancına doğru ilerliyor.

Brent ham petrolü varil başına 76 doların üzerine tutundu ve bu hafta 10 Ocak'tan bu yana en büyük artışını kaydederek yüzde 2'den fazla yükseldi. ABD Ham Petrolü ise 72 dolara yakın seyrediyor.

Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı 98,000 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Paritelerde USD/TRY 36.40, STG/TRY 46.10, EUR/TRY 38.20 seviyelerinmde işlem görüyor.