Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe; 32 puan civarında pozitif başladı. Sabah saatlerinde açıklanan enflasyon rakamları sonrasında; Aralık ayında TCMB’den faiz indirimi gelebileceğine dair beklentilerin devam etmesiyle Bankacılık Endeksi önderliğinde alımlar hızlandı ve seansın sonunu da; yüzde 1,51 oranında yükselişle, 9.827,23 puandan tamamladık.

TÜİK’in, dün açıkladığı Kasım ayı enflasyon rakamlarında; Tüketici Fiyat Endeksi; aylık bazda yüzde 2,24 oranında artış gösterirken, senelik olarak ise baz etkisiyle yüzde 48,58 seviyesinden yüzde 47,09 düzeyine gerileme görüldü. Türkiye Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi; Kasım ayında yüzde 0,66 oranında artış gösterirken, bu endeksin yıllık bazda artış oranı ise yüzde 29,47 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon oranlarına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda: Önümüzdeki aylarda dezenflasyon sürecinin devam etmesini beklediklerini ve enflasyonda tek haneli rakamlara ulaşıncaya kadar çalışmalarını çok boyutlu, koordineli ve kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in, Türkiye ekonomisine dair yaptığı analizinde: Yüksek enflasyonun düşürülmesi için sıkı para politikası uygulamalarının kararlılıkla sürdürülmesi ve para politikasında kademeli gevşemeye gidilmesi gerektiği ifade edildi. Citi ekonomistlerinden gelen notta ise: beklentinin üstünde gelen enflasyona rağmen, Aralık ayına TCMB’nin hala 250 baz puanlık indirim yapmasının mümkün olduğu belirtildi.

Çarşamba günü Fransa'da yapılacak güven oylaması önem kazanıyor. Fransız milletvekilleri, hükümetin koalisyonu için güvensizlik önergelerini oylayacak. Bu durum, Euro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisindeki siyasi kriz olarak görülebilir.

ABD'de tekrar başa geçen Trump’ın Orta Doğu hakkındaki “Cehenneme çevireceği” açıklamaları, artan risk ve belirsizlik unsurları olarak gündemde yer alıyor. Bu durum, küresel piyasalarda risk seviyesini yükseltirken, İngiltere ve Avrupa'daki önemli kuruluşlar, Trump’ın yeniden göreve gelmesinin ticaret kısıtlamaları ve tedarik zinciri kesintilerini artırarak küresel ekonomik büyümeyi tehdit edeceğini savunuyor. Bir diğer nokta, ABD-Çin arasında yeniden bir ticaret savaşının başlaması olasılığı, Trump'ın BRICS hakkındaki söylemleriyle birlikte, doların güçlü kalmasını sağlarken, 2025 yılında oluşabilecek jeopolitik risklerin de devam ettiği görülüyor.

Altın Güney Kore ve Fransa'da yaşanan siyasi kargaşalardan fazla destek bulamayarak yatay seyretti.Külçe altın, önceki seansta yüzde 0,6'ya kadar yükseldikten sonra ons başına 2.640 dolara yakın işlem gördü. Gümüş, önceki seansta yüzde 1,7'lik bir artış kaydederken, platin ve paladyum sabit kaldı.

Petrol, OPEC+ toplantısı öncesi, ABD'nin İran ham petrolüne daha fazla yaptırım uygulamasıyla iki haftadan uzun süredir görülen en büyük artışın ardından yatay seyirde. Brent ham petrolü Salı günü yüzde 2,5'lik bir sıçramanın ardından varil başına 74 doların altına düştü, ABD Ham Petrolü ise 70 dolara yakın işlem görüyor.

USD/TRY 34.76, EUR/TRY 36.58, GBP/TRY 44.09 seviyelerinde işlem görüyor.