Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe; 8 puan civarında negatif başladı. Seansın devamında, önceki gün olduğu gibi yine alıcılı işlemler ön plana çıktı ve seansın sonunu da; yüzde 1,75 oranında yükselişle 9.741,07 puandan noktaladı.

Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Donald Trump, Çin tarifelerini biraz daha artırmayı, Kanada ve Meksiya tarifelerini de 4 Mart'ta uygulamayı planlamasıyla riskli varlıklarda satış dalgası yarattı.

Türkiye’de TÜİK tarafından açıklanan Ocak ayı dış ticaret istatistiklerine göre; İhracat 21 milyar 165 milyon dolar, ithalat 28 milyar 703 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece, Ocak ayında 7 milyar 538 milyon dolar tutarında dış ticaret açığı verilmiş oldu. Yine, TÜİK’in açıkladığı Şubat ayı ekonomik güven endeksi ise; Ocak ayındaki 99,7 seviyesinden 99,2 düzeyine gerileme gösterdi.

Küresel tarafta dün, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Meksika, Kanada ve Çin tarifelerinin planlandığı gibi 4 Mart’ta yürürlüğe gireceğini ve karşılıklı tarife tarihinin de 2 Nisan’dan itibaren olacağını söylemesi kritikti.

ABD’de dün Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları ve öncü büyüme verileri açıklandı. İşsizlik maaşı başvuruları 242.000 ile beklentileri aştı ve iş gücü piyasasında kısmi soğuma durumunu yansıttı.

Avrupa tarafında, önemli finans kuruluşlarından Barclays, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) güncellenen tahminlerinde 2025 ve 2026 büyüme beklentilerinin aşağı yönlü revize edileceğini öngörüyor. Buna göre, Euro Bölgesi GSYH büyümesinin 2025’te 0.2 puan düşüşle yüzde 0.9’a, 2026’da ise 0.1 puan gerileyerek yüzde 1.3’e inmesi bekleniyor.

Altın, yatırımcıların doları güçlendiren ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin artan endişeler arasında bu yıl ilk haftalık kaybına doğru ilerliyor.

Külçe altın, ons başına 2.875 dolara yakın işlem görüyor

Petrol da ayni şekilde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin’e yönelik tarife tehditlerini artırması, riskli varlıklara olan iştahı azaltması, doları güçlendirmesi ve enerji talebini etkilemesiyle aylık kayba doğru ilerliyor.

ABD Ham Petrolü Perşembe günü yüzde 2'den fazla kazandıktan sonra varil başına 70 dolara yakın işlem gördü. Brent 74 doların altına düştü.

Bitcoin, 80 bin doların da altını test ederek, ABD'de Donald Trump'ın göreve gelmesi sonrasında kaydedilen ralliyle gördüğü zirveden bu yana yüzde 25 gerilemiş oldu.

Paritelerde USD/TRY 36.54, EUR/TRY 37.95, GBP/TRY 45.97 seviyelerinde işlem görüyor.