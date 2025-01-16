Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Dün Türkiye tarafından bütçe dengesi verileri açıklandı. Verilere göre bütçe açığı 2,106 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz dışı bütçe giderleri 9 trilyon 506,6 milyar TL, faiz dışı açık ise 835,7 milyar TL olarak belirlendi. Dün Türkiye'den gelen önemli haberlerden biri, TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın Londra’da gerçekleştirdiği "Türkiye'de Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumun yayımlanmasıydı. Sunumda enflasyonun yavaşladığı görülürken, gıda enflasyonunda ise son dönemde artış gözlendi.

BIST-100 endeksi, Türkiye'de güne pozitif başlayıp, sonrasında yatay bir seyir izledikten sonra, gün içerisinde ABD TÜFE verileri ile 9.782 seviyesine kadar yükseldi. Seans kapanışına doğru BIST-100 endeksi günü yüzde 0.25 artışla 9.739 seviyesinden kapadı.

Dün, küresel piyasalarda veri akışı oldukça yoğun geçti. Öncelikle İngiltere’den gelen enflasyon verileri beklentilerin altında kalarak yüzde 2.5 olarak gerçekleşti. Bu gelişme ile piyasalarda bu yıl daha fazla faiz indirimi beklentisi oluştu. Bugün ise İngiltere tarafından GSYIH verileri açıklanacak ve bu veriler, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bu ay yapabileceği bir faiz indirimi ihtimalini güçlendirebilir. BoE temsilcisi ise faiz oranlarını düşürmek için zamanın yaklaştığını ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi François Villeroy de Galhau, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, enflasyonist baskıların önümüzdeki çeyreklerde beklendiği gibi azalması durumunda, faiz oranlarının yaz aylarına kadar yüzde 2'ye kadar düşürülmesi gerektiğini belirtti. Villeroy, Fransız milletvekillerine yaptığı açıklamada, ECB’nin mevcut faiz oranının işletmeler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını vurguladı. Borçlanma maliyetlerinin düşürülmesinin ekonominin finansmanını güçlendireceğini ve hanehalkının tassaruftan ziyade harcama yapabileceğini belirtti. Diğer taraftan, bazı ECB yetkililerinin belirsizlik nedeniyle faiz indiriminin geciktirilmesi gerektiğini ifade ettikleri görüldü.

ABD tarafında, merakla beklenen enflasyon verileri beklentilere paralel gerçekleşerek yıllık yüzde 2.9 artış gösterdi. Yatırımcılar, gelen son makro veriler ışığında

enflasyon verisinin olumlu yansımasını gördü. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerise açıklanan verilerin ABD enflasyonunun düşmeye devam ettiğini göstermesine rağmen, Trump yönetiminin yeni politikalarının ilk belirtilerini beklediklerini ve önümüzdeki aylarda artan belirsizliğe dikkat çektiklerini belirttiler.

Ham petrol fiytatı 79, Brent petrol fiyatı 81 dolar seviyelerinde işlem görürken, altın fiyatı spot piyasada 2,691 dolar düzeyinde seyrediyor. Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı yaklaşık 99 bin dolar civarında işlem görmekte. Özellikle dün gelen ABD enflasyon veriler sonrasında 100 bin bandını tekrar test ettiği görüldü.

Bugün Avrupa tarafında TÜFE verileri takip edilebilri . ABD tarafında Sanayi Üretim Endeks verileri takip edilebilir.

Paritelerde USD/TRY 35.50, EUR/TRY 36.65, GBP/TRY 43.36 seviyelerinde işlem görüyor.