Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe; Orta Doğu’da yeniden artan jeopolitik gerginliklerin etkisiyle 29 puan civarında negatif başlangıç yaptı. Gün içerisinde de, daha çok satış ağırlıklı bir seyir izleyen endekste; seansın sonunu yüzde 0,55 oranındaki düşüşle, 10.802,23 puandan noktaladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu kişiler hakkında soruşturma başlattı ve gözaltı kararı verildi. Gün içersinde piyasaya olan tekisini ve gelişmeleri takip edeceğiz.

Dün, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem finansmanı kapsamında Dünya Bankası’ndan 200 milyon euro ve Fransız Kalkınma Ajansı’ndan 200 milyon euro olmak üzere toplam 400 milyon euroluk bir finansman sağlandığını açıkladı.

TCMB tarafından dün açıklanan, 2025 Şubat ayı Konut Fiyat Endeksi veri setine göre; aylık bazda endekste yüzde 2,8 oranında artış ortaya çıkarken, yıllık bazda ise nominal olarak yüzde 31,3 oranında artış görülmesine karşın; reel olarak yüzde 5,6 oranında azalış gerçekleşti. TCMB’nin açıkladığı bir diğer veri setinde ise; Ocak ayında Türkiye’nin Kısa Vadeli Dış Borç Stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artarak 174,6 Milyar ABD Doları oldu.

Küresel tarafta, ABD’nin Yemenli Husiler üzerinden başlattığı saldırı ve İran’a verdiği gözdağının ardından; dün sabaha karşı İsrail ordusunun Gazze’yi bombalayarak ateşkesi sonlandırması ile jeopolitik riskler yeniden tırmandı ve riskten kaçış moduna geçen yatırımcıların güvenli liman talebi ile Ons Altın’da rekor kırıldı. Bir diğer önemli jeopolitik risk olan Rusya-Ukrayna savaşı konusunda ise dikkatler; Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump’ın gerçekleştireceği telefon görüşmesine çevrildi. Görüşmeden doğrudan bir ateşkes anlaşması çıkmazken, sadece enerji alt yapısını kapsayan bir ateşkes üzerinde anlaşma sağlandığı bildirildi. Avrupa cephesinde, dikkatler ayrıca; Almanya’nın alt yapı ve savunma harcama planına dair oylamadaydı ve Alman Federal Meclisi bu planı onayladı(nihai onay için ülkede sonraki aşamalara geçilecek).

Petrol, ABD ham petrol stoklarında artışa işaret eden bir sanayi raporunun ardından düşüşünü sürdürdü. Öte yandan, jeopolitik endişeler gündemde kalmaya devam etti.

Küresel gösterge Brent, Salı günü yüzde 0,7 kayıp yaşadıktan sonra varil başına 70 dolar seviyesinde seyretti. ABD ham petrolü ise 67 doların altında işlem gördü.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararını açıklayacağı toplantıya odaklanan piyasalarda, ons altın tarihi seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. Spot piyasada ons altın, sabah saatlerinde 3.038,93 dolara kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Euro/TL yeni rekor seviyesini test etti. Kur 40,24 seviyesini aşarak tarihi zirvesini gördü. Şu sıralarda ise 40.19 seviyelerinde işlem görmekte. Dolar/TL ise 14 Mart tarihinde gördüğü 36,79 seviyesindeki rekora yaklaştı ancak bu rekoru aşamadı. Dolar TL de 38.78 seviyesinde işlem görüyor.. STG/TL ise 47.74 seviyelerinde işlem görüyor.