Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

BİST-100 endeksi, dün yeni haftanın ilk işlem gününe; 13 puan civarında sınırlı pozitif başlangıç yaptı. Yukarı tarafta 9.899,27 puan seviyesinin test edilmesi sonrasında, yönünü aşağıya çeviren endekste; seansın sonu da yüzde 0,42 oranında düşüşle, 9.836,49 puandan noktaladık.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı dün, 2025 yılı Ocak ayına ait Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre; merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 56,3 milyar TL olurken, bütçe gelirleri ise 917,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece, Ocak ayının bütçe dengesi 139,2 milyar TL açık verdi.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir toplantıda Türkiye Ekonomisine Yönelik bir konuşma yaptı. Şimşek, enflasyonda beklentinin altında bir iyileşme görülse de, sıkı para politikası ve daha sıkı maliye politikası ile daha destekleyici gelirler politikasının bir kombinasyonuyla dezenflasyon sürecini sürdürüleceğini vurguladı.

Uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley küresel kur tahminlerine dair güncellemelerde bulundu. Kurum, Dolar/TL’nin bu yılın sonunda 41, 2026’nın sonunda da 44 seviyesinde olmasını beklediklerini bildirdi.

İngiltere tarafında Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, enflasyonun yavaşladığını ve yılın ilerleyen dönemlerinde beklenen fiyat artışlarının uzun vadeli enflasyonist baskılara yol açmasının olası görünmediğini söyledi. Bailey, enflasyonun ilerleyen dönemde yeniden yükselme ihtimali olduğunu belirterek, faiz indirimleri konusunda temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Avrupa tarafında ise Ukrayna ve Rusya arasında barış görüşmelerine yönelik olumlu haber akışı, bölgedeki endeksler ve ekonomi açısından pozitif bir etki yarattı. Savaşın başlamasıyla birlikte Rusya’ya uygulanan yaptırımlar, Avrupa’nın enerji maliyetlerinde ciddi artışlara neden olmuştu. Ancak, diğer bir tarafdan Almanya Merkez Bankası Başkanı Nagel, ABD'nin uyguladığı ticaret tarifelerinin Almanya için büyük bir risk oluşturduğunu belirtti.

Goldman Sachs, altına merkez bankası talebinin devam ettiğini belirterek, 2025 yıl sonu altın tahminini ons başına 2.890 dolardan 3.100 dolara yükseltti.

Uzun süreli spekülatif pozisyonlanma nedeniyle yıl sonuna kadar altında ons başına 3.300 dolara çıkma potansiyeli de görüyor.

Petrol, OPEC+'in üretimi yeniden canlandırmayı ertelemeyi düşündüğünü söylemesinden sonra yatay seyretti.

Brent ham petrolü varil başına 75 doların üzerinde işlem görürken, ABD Ham Petrolü ise 71 dolara yakın seyretti.

Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı 95,000 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Paritelerde USD/TRY 36.26, EUR/TRY 37.95, GBP/TRY 45.68 seviyelerinde işlem görüyor.