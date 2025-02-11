Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe; 10 puan civarında pozitif başlangıç yaptı. Ancak, gün içerisinde satıcılı işlemler ağırlık kazandı ve seansın sonu da; yüzde 1,06 oranında düşüşle, 9.845,85 puandan noktaladı.

Dün, Türkiye ekonomik takvimde; TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılı Aralık ayına ait Sanayi Üretimi ve İşgücü İstatistikleri verilerini takip ettik. Sanayi üretimi aylık bazda yüzde 5,0 oranında güçlü artış gösterirken(son 22 ayın en iyi gerçekleşmesi), senelik bazda da yüzde 7,0 oranında artış ortaya çıktı. İşsizlik Oranı ise; önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 8,5 olarak gerçekleşme gösterdi.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, veriler sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmelerde: sanayi üretiminin daralmanın ardından, son çeyrekte yüzde 3,4 oranında güçlü bir artış gösterdiğini, işsizlik oranının da 0,7 puan azalışla 2012 yılından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 8,7’ye gerilediğini belirtti.

İstanbul Sanayi Odası(İSO), dün Ocak ayına ilişkin ‘İhracat İklim Endeksi’ veri setini yayımladı. Buna göre; Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Aralık ayındaki 50,9 değerinden 51,2’e yükseldi. Endeks böylece üst üste on üçüncü ay ılımlı bir iyileşme işaret etti.

Avrupa’da ise ticaret tarifeleri gündemde. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ABD’nin olası tarife tehditleri karşısında Avrupa’nın birlik içinde ve kararlı bir şekilde hareket etmeye hazır olduğunu vurguladı. ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği tarifelerin özellikle Avrupa Birliği ve İngiltere’yi olumsuz etkilediği belirtiliyor. ABD’nin en büyük çelik ithalat pazarlarından ikisinin AB ve İngiltere olduğu biliniyor.

Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergileri koymasının ardından rekor kırdı ve ons başına 3 bin dolara yaklaştı. Bu durum küresel piyasalardaki belirsizliği artırarak güvenli liman talebini körükledi.

Petrol, Rusya'nın ham petrol arzındaki daralmanın Trump'ın tarifelerinin yol açtığı endişeleri gölgelemesiyle neredeyse dört haftadır gördüğü en büyük artışın ardından yatay seyretti.

Brent Pazartesi günü yüzde 1,6 artışla kapandıktan sonra varil başına 76 dolara yakın seyrederken, ABD Ham Petrolü iki günlük artışın ardından 72 doların üzerinde işlem gördü

Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı 98,000 dolar seviyesinde işlem görüyor.

USD/TRY 36.02, EUR/TRY 37.14, GBP/TRY 44.54 seviyelerinde işlem görüyor.